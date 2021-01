Esta mañana me encontré con la abuela de Caperucita. Como hacía demasiado frío pasamos a una cafetería para tomarnos un chocolate caliente y conversar tranquilas. Le pregunté por la nieta.

Está disgustada. Me contó que los padres de la niña eran muy permisivos con la forma de vestirla tan llamativa y sobre todo, con dejarla salir sola siendo tan pequeña. Quiso explicarles su punto de vista pero no consiguió que la entendieran.

—Mi hijo ni me oyó y ella me echó en cara que cuando dejó a la pequeña atravesar el bosque hasta mi casa fue por hacerme un favor, porque esos días andaba yo bien acatarrada.

—Mira, —les expliqué sin alterarme—. Me quisiste ayudar y te lo agradezco. Pero es que tenías que haber venido tú. O mi hijo. No la nieta. Y menos sola.

¡No quieren entenderla! La llamaron desagradecida. Antigua. Me consta que ella se desvive porque estén bien.

Bebió un poco de chocolate y cuando se tranquilizó quise saber cómo le resultó a Caperucita la experiencia de llegar hasta su casa por el bosque, porque estaba alejada.

Me respondió que ella no iba a arriesgarla. Apenas la avisaron de que la niña iba sola para llevarle la miel y los caramelos de la tos, la imaginó caminando tan preciosa con la falda corta, su capa grana y esa cara tan bonita, entreteniéndose con las ardillas y las mariposas… saltó de la cama y salió a su encuentro muy griposa y enfebrecida. Aguardó oculta la llegada del lobo y no le dio la menor opción.

—Los padres creen que los peligros son de los cuentos. Yo, que los lobos no cambian. Así que, apenas intentó acercarse a Caperucita, le descargué en el lomo mi escopeta.

El hijo y la nuera siguen disgustados. La llaman exagerada. Le ha salido caro pero ha hecho lo que debía. Ahora deberá pagar la cuenta del veterinario y una multa por atacar a una especie protegida. Las abuelas llevamos tiempo reivindicando otro final. Nunca nos gustó el acecho de los boca-grandes, ni sus mentiras.

Claro que con el lobo huyendo, se ha cargado el cuento.