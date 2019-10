Es la hora de hacer política, una vez que los independentistas han bajado el tono de su vandalismo en Cataluña, aunque que lo hayan bajado no quiere decir que no vuelvan a las andadas cuando convenga al señor Puigdemont. El problema es que los políticos, desgraciadamente, no están a la altura de las circunstancias.

Anunció Pablo Casado que acudiría el lunes a Barcelona, y le faltó tiempo a Moncloa para anunciar la visita del presidente del Gobierno. Ocurrió lo mismo este verano, cuando Casado visitó las zonas devastadas de Canarias y Levante antes que el presidente; un Sánchez que no tuvo a bien hacerlo de inmediato, o no se le ocurrió hacerlo, y fue después que el líder de la oposición. Pero tampoco ha estado muy fino Casado prometiendo que si gobierna pondrá en marcha la recuperación de las competencias penitenciarais, hoy transferidas a Cataluña. Eso no se hace así como así, es mucho más complicado, por mucho que se vea ahora que aquella transferencia que hizo Felipe González fue una barbaridad con todas las letras. Sin embargo, sí se puede tomar otra decisión que apuntaba Casado: trasladar a los presos a una prisión fuera de Cataluña antes de que Torra haga de las suyas y se ponga a liberarlos.

Todo lo relacionado con Cataluña es un absoluto despropósito. Con un Gobierno que no sabe qué medidas tomar para desarticular la fortaleza independentista.

Entre los despropósitos, la acción exterior, tan nefasta que es difícil que salga bien la euroorden del juez Llaneras. ¿Nadie le ha explicado a este Gobierno cómo se prepara una estrategia informativa? Que copien a Puigdemont, un genio en ese terreno. En Bélgica todos le creen víctima, y así nos va. Menos mal que Manuel Valls, que sí sabe hacer política, ha escrito un artículo en Le Monde que pone los puntos sobre las íes sobre lo que pasa en Cataluña. Tanto sabe de política que llegó a primer ministro, mientras que aquí se ha quedado en concejal de Barcelona. Tienen mucho que aprender, tanto políticos como votantes.