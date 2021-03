Leo en nuestro Diario que vuelve la afición a los estadios. Para la final de la Copa no pero vuelve, es lo que dicen. Casi todo se está convirtiendo en una acto de fe. Como las vacunaciones. Sabemos que nos vacunarán, o sea, tenemos fe en que nos vacunarán a ti y a mí pero no sabemos cuándo. Una vez más se trata de llegar a tiempo, aunque sea a lo justo. Pues lo mismo con la afición, ha de llegar un día en que se abran las puertas de los campos de fútbol y la gente, la afición, vuelva a las gradas. A los restaurantes ya se puede volver de seis en seis, y además ahora empiezan los menús de Cuaresma, o sea, con más ganas, porque nos vamos a sumergir en la dulce patria de la infancia, en la cocina de amor de nuestras madres y abuelas. Poquito a poquito volveremos, cuestión será que sepamos hacerlo. Hemos cambiado, el otro día me riñó un desconocido por la calle porque no llevaba la mascarilla puesta, la tenía en el bolsillo, se me olvidó. Muchas gracias, le dije, y me la puse inmediatamente. Estamos más pendientes los unos de los otros. Que sea para todo lo bueno, pienso en la limpieza de las ciudades, las buenas prácticas en general del librillo del niño bien educado de aquellos años. Si queremos volver a los estadios -que queremos, ya lo creo- y a las plazas de toros y a todo lo que fue nuestra vida hasta ayer mismo en que el Covid-19 se hizo dueño del mundo, deberemos vigilarnos unos a otros como el ciudadano que me dijo que no llevaba la mascarilla puesta el otro día. O sea, deberemos orientalizarnos, hacernos un poquito japoneses, guardar las colas a las distancias convenientes, evitar los contactos y efusiones que favorecen el nuevo brote de la maldita pandemia. Sea todo para no volver a ver los estadios vacíos, sólo las cámaras de televisión y los suplentes de la plantilla que se preparan en los lados del campo o sentados en la grada a lo que ordene el míster. Y lo proclamo hoy que ha empezado la primavera con este viento conocido, vecino molesto unas veces más que otras. Todo lo que nos pasa, nos pasa por lo que nos pasa. Sí, comprendo que parece algo tomista muy rebajado de grados de rigor pero no tengo dudas de que es así. La afición vuelve a los estadios, la gente vuelve al mundo si la gente se comporta, si volvemos a ser enjambre aparecerá de nuevo el virus con sus fauces abiertas. Es cuestión de no hacer de la vida un panal sino un escenario para la felicidad.