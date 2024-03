Circula pDesde estas líneas ya avisamos la semana pasada. Al Cádiz CF le va mucho más la épica que la lógica. Históricamente siempre ha sido así y la esencia de un equipo que tiende a resucitar cuando más muerto parece no se pierde de la noche a la mañana. Así que, fiel a su historia, el Cádiz ganó cuando más complicado parecía y, sumado a la derrota del Celta en el Bernabéu, se sitúa a solo dos puntos de la salvación. Cierto es que detrás de cada misterio hay una explicación. El equipo había mejorado en las ultimas semanas, pero no acababa de dar la puntilla a los partidos. Porque para ganar partidos hacen falta goles. Y ahí es donde aparece Juanmi, que se ha reivindicado como el “O Rei” que le hacía falta al cadismo. Tres goles suyos han posibilitado que el Cádiz consiga 4 puntos, que son oro molido viendo la progresión anotadora dl Cádiz hasta entonces. Porque ser delantero centro en el Cádiz no solo consiste en marcar goles. Es que, además, hay que hacerlo con triple dificultad: la propia de marcar goles, la de hacerlo en el Cádiz y la de meter la pelotita rompiendo la maldición de cualquier goleador que se precie que venga al Cádiz.

Y con estos mimbres, vuelve el cadismo, ese sentimiento tan bipolar, como la misma ciudad que lo vio nacer, a pasar de ese estado donde no veíamos capaz al equipo de ganarse a sí mismo ni en los entrenamientos a soñar con que se puede ganar a Atlético de Madrid y Real Sociedad de una tacada, e incluso salir de la zona de descenso en esta misma jornada. Así son el Cádiz y el cadismo y después de más de tres mil años de historia nadie nos va a cambiar a los gaditanos. Esta noche toca visita a la Real Sociedad. Y dicen que las estadísticas que esto no presagia nada bueno. De 20 partidos que hemos jugado allí, hemos perdido 14, empatado 5 y tan solo hemos ganado uno, en 1940 cuando los abuelos de Satrústegui y López Ufarte hicieron juntos la comunión. Ya ha llovido desde entonces. La numerología, las cábalas y la estadística presagian ruina pura, de lo que yo me alegro, porque este Cádiz va a contracorriente. Sería para echarse a temblar que la estadística nos diera como claros favoritos. Así somos. Reconozco que yo no veía al Cádiz ganado casi nada en lo quedaba de temporada y ahora soy tambien de los que piensan que se puede ganar en San Sebastián. Bendita locura esta. Hasta que la realidad nos devuelva a la tierra o la fe nos lleve al paraíso.

¿Y cual de esos dos caminos será el que nos deparará el destino a final de temporada? Pues yo sigo creyendo en milagros, en matagigantes, en submarinos amarillos, en el “yo no voy más al fútbol” para volver a la semana siguiente al estadio, en el tren del gol y en todo lo que haga falta, con tal de mantener la ilusión. Lo único que pido es que no nos vayamos a creer que por ganarle al Atleti está ya todo hecho. Que si la salvación pasa por la lucha y los milagros, la condena a los infiernos pasa por el exceso de confianza. A por el milagro pues, una temporada más. Que esto es Cádiz…