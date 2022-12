Se acabó el Mundial de los "Emires por donde se mire" y vuelve el fútbol de toda la vida. Porque ver a Messi ganar su anhelado mundial está muy bien, sí, pero aquí lo que interesa es ver si la temporada que viene seguimos en la élite. La vuelta de los equipos tras el parón mundialista es un melón por abrir. A algunos les habrá venido de maravilla el descanso y a otros (los que llegaron en mejor forma al parón) les habrá partido por la mitad. Al Cádiz de Sergio González no parece haberle ido demasiado mal en este paréntesis mundialista, si somos capaces de obviar el desastre de la Copa del Rey. De los partidos jugados, tres han sido ante equipos europeos de postín. Se perdió ante el Wolverhampton de Lopetegui por 3-4, se ganó al Manchester United por 4-2 y se ganó a la Roma de Mourinho por 3-0. Se podrá decir que estos equipos están ahora a medio gas, poca motivación, lleno de suplentes (tampoco es que el Cádiz alineara a su once de gala) y lo que sea, pero lo cierto es que ganar a esos equipos tiene mucho valor simbólico que real. El primer punto a tener en cuenta es la dosis de moral que te otorga imponerse a estos equipos. Y luego está un valor mucho más real: que en tres partidos se han metido 10 goles, cosa que no abunda en los inquilinos del ex Carranza. A lo mejor es que al Cádiz se le queda pequeña la liga y es como esos niños superdotados, que se aburren en clase. A lo mejor es que nuestro sitio está en Europa League, o de ahí para arriba. Bromas aparte, creo que este parón se ha saldado con muy buena nota, pero ahora toca volver a la realidad. El Cádiz que dejamos antes de la pausa mundialista era un Cádiz 'in crescendo', un Cádiz que después de las terribles cinco primeras jornadas no se dio por vencido y empezó poco a poco a sumar puntos, resistiéndose a dar per perdida una liga que tenía visos de serlo. Lo mejor de todo esto es que pese, al horrible inicio, los puestos de salvación no han estado nunca a una distancia insalvable. Ahora mismo, tan solo nos separa un punto de la zona que evita el descenso. Sigue sin resolverse la duda de si con la plantilla que se tiene será suficiente para mantenerse, pero esto es el cuento de siempre. Si se consigue la permanencia se dirá que sí, y si no pues lloverán palos al palco. Porque está visto que lo de rascarse el bolsillo quedó para otros tiempos. Solo queda rezar para que nos llegue con lo que tenemos, porque refuerzos… pocos.

Ganarle hoy al Almería sería un punto de inflexión. Podría significar salir del descenso y darnos ese puntito de moral realista que necesitamos para continuar en la lucha. Si me vuelven a preguntar si es posible la salvación con lo que hay en el vestuario les volveré a responder que sí. Nos falta solo creernos que somos capaces y ver al Almería vestido del Manchester, o al Valencia de la Roma. Estoy convencido que el 2023 va a ser otro año que traiga cosas buenas al cadismo. Feliz año a todos y que los Reyes Magos nos traigan salud para disfrutar de nuestro equipo.