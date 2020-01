Vuelta a la cabeza fría

En fútbol hay una frase que dice que "lo peor no es perder, sino la cara de tonto que se te queda". El miércoles no se perdió, pero la cara de tonto sí que se nos quedó a todos tras ganar por 3-1 en el 91 y acabar empatando. Ni es para decir que no pasa nada, ni es para echarse a temblar. Pero algunos empiezan a ver fantasmas del pasado en las segundas vueltas. Como decíamos en el estribillo de Los Borrachos, "tampoco es pa ponerse ajín". Este equipo es el mismo que nos ha traído a donde estamos y no es merecedor de crucificarlos a las primeras de cambio. La Segunda es muy complicada y la mala racha se veía que podía aparecer. Y ha llegado. A partir de aquí lo que hay que hacer es hacer examen de conciencia y ver donde estamos fallando. Tenemos esas jugadas "Red Bull", que dan alas al contrario, en momentos clave de los partidos. Pasó en el gol del empate ante el Numancia, que desencadenó la posterior derrota, y sucedió en el 3-2 ante el Mirandés, que nos llevó al empate.

Estamos fallando por no tener la cabeza fría, que es lo que nos ha dado ese crédito anterior. Errores de principante en ocasiones. Vamos a dejar la mala suerte para otro día. Como la palabra "presión", que me duele la vista nada más verla escrita o escucharla en rueda de prensa. Si nos hemos olvidado de los malditos 50 puntos de la permanencia, vamos a dejar la presión para los peces abisales. Cervera me sigue pareciendo el entrenador ideal para el Cádiz, pero el fútbol va de resultados y el entrenador cadista se juega mucho esta temporada. Tirar por la borda en la segunda vuelta una ventaja amplia por tercera temporada consecutiva y quedarse fuera del ascenso otra vez no beneficiaría en nada a su currículum. ¿Será esta la causa de su no renovación?. Quien sabe. De momento no se escuda en excusas y reconocer que así no se llega a ningún lado. Yo sigo confiando en que es el entrenador que nos hace falta, pero hay que volver a la cabeza fría.

Cuando nos expulsan a algún jugador se nos va la cabeza, la misma que se nos va en errores de bulto. La base del ascenso directo, con la renta que llevábamos, pasaba por la fortaleza en casa. Pues llevamos ya tres partidos sin sacar los tres puntos. Y fíjense como se nota. Pero sigo confiando en el equipo y en el técnico. Ahora no es momento de señalar culpables. Sería injusto. Pese a todo seguimos líderes, aunque empezamos a notar el aliento de los perseguidores. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Perder se puede perder, claro que sí. Lo que se exige es que se haga con dignidad y sin creerse ganador antes del pitido final. Esa sobredosis de autoestima o falsa superioridad nos mató las dos temporadas anteriores. Y no queremos que haya dos sin tres, ¿verdad?.

La temporada empieza a ponerse seria. Jugamos hoy en Riazor, donde no hemos ganado jamás, ante un equipo muerto hace pocas jornadas y que precisamente ahora empieza a despertarse. ¿Miedo?, ninguno. La clave está en el himno de Andalucía, "volver a ser lo que fuimos". Con eso basta.