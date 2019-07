Vox, como el tabaco, mata. Y así debería hacerse constar en sus folletos propagandísticos. En vez de fotos de bocas con cáncer o pulmones ennegrecidos, sería obligatorio incluir en sus publicaciones y vallas publicitarias fotos de cuerpos flotando en el Mediterráneo, caras desfiguradas de mujeres maltratadas o inmigrantes muertos en plena calle por falta de atención médica.

Porque hay políticas y proclamas que causan muertes de seres humanos. Vox pretende que no se le dé auxilio a las embarcaciones hacinadas de refugiados que huyen de guerras, hambre y miseria. Hay que dejarlos que se ahoguen. De hecho, estas políticas, miméticas del salvaje Salvini, ya han provocado 35.500 muertes en el Mediterráneo; más de 2.000 en 2018. Según ACNUR, cinco personas mueren al día ahogadas intentado huir de las guerras, la violencia y la miseria de la otra orilla.

Vox también defiende otras medidas que provocarían dolor y muerte a cientos de personas. Quieren eliminar la protección a mujeres maltratadas; a sus dirigentes les indigna la condena a hombres que han violado a una joven. ¿Qué pretenden, palizas y violaciones gratis? Para colmo, quieren que no se atienda en nuestros hospitales a los inmigrantes sin papeles. ¡Que se mueran en la calle los niños, hombres, mujeres y ancianos que enfermen! ¡Muy cristiano! Estos patriotas y cristianos de pacotilla se han olvidado de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia. Defienden el adoctrinamiento religioso en la escuela, pero no se han enterado del mensaje evangélico.

Las políticas de Vox, imitadas cada vez más por PP y Ciudadanos, matan a personas.En nuestro país está tipificada como delito la apología del terrorismo; apoyar, defender o, incluso, justificar los crímenes de las organizaciones terroristas. ¿Por qué no está tipificado la apología y defensa de las muertes por ahogamiento en el Mediterráneo? No atender a una persona enferma, sea cual sea su nacionalidad o color de la piel, o no proteger a mujeres en riesgo de violencia machista, debe considerarse como homicidio premeditado. Y el mismo rasero que aplicamos a los dirigentes de fuerzas políticas que no condenan el terrorismo, debería aplicarse a los dirigentes de Vox, y a los de los partidos que no condenan sus soflamas incendiarias, que matan.