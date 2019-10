¿Vous parlé âme?

La finca de la Montera, del matador de toros isleño Antonio Fernández me había distinguido con su amistad para dar una conferencia en la ganadería a una delegación de fans français, aficionados prácticos de Arles y de Nimes, que vinieron a torear a la ruta del toro.

La conferencia estuvo montada sobre esas circunstancias y con un comentario extenso sobre el libro Relación de mi viaje a España escrito por la Condesa Marie Catherine d'Aulnoy, narrando los lugares que conoció y cómo eran nuestras costumbre en el siglo XVII con la relación de una corrida de toros celebrada con motivo de la boda de Carlos II con la francesa María Luisa de Orleans. Luego se mantuvo un debate sobre los toros en Francia y en España en las circunstancias actuales.

La mesa conferencial estuvo presidida por el matador Antonio Fernández, el aficionado Hervé Galtier, Cristophe Devos, traductor de algunos pasajes en argot, con la asistencia de todos los actuantes quienes, durante la mañana, habían lidiado un tentadero de hembras y machos en la finca Tapatana, de don Carlos Núñez Dujat des Allimes, quien nos deleitó con los comentarios técnicos sobre el ganado en liza y con las faenas, sobre todo con las de Hervé y el ganadero galo Rafael Chaubet que torearon a placer y en profundidad. El matador Antonio Fernández dirigió las labores de campo y actuó cuando fue requerido por el ganadero. Actuó la novillera isleña Fátima Vidal con acierto y valor, y mi apreciado amigo Manuel Álvarez Pérez quien picó todo el tentadero pese a que es banderillero y novillero en ejercicio. Un crack Manolito.

La conferencia se la dediqué especialmente a mi amigo y compañero José Manuel García Ramos, aficionado y optimista ejerciente.

A todos nos preocupaba no sólo el destoreo de pierna atrasada, de recortes y no enseñar a embestir a los toros, lo que provoca no pocas de las cogidas de los jóvenes toreros, sino también la insensibilidad de los públicos que, si la faena sólo es correcta, pasan de emoción y pañuelos, y un silencio espeso rodea el pasarte un animal por la barriga que te puede herir gravemente en cualquier momento.

Eso y los precios de los boletos, entradas, caros para el poder adquisitivo de la juventud, española y francesa, que no va a las plazas en carteles de figuras incluso, y que sólo se ven cabezas canas en los tendidos con la pérdida generacional que sí que perjudicará a los festejos.

Cerramos el coloquio con un recuerdo hacia el toreo puro del mataor cañaílla Rafael Ortega, mito también en Francia. Agradezco cuando me llaman para dar una conferencia internacional porque en los pueblos nadie valora nada académicamente.

Y con algunas anécdotas como la narración en un artículo de Hemingway de los toros de mil kilos, sic, exageración pura que se soltaron en las plazas para D. Tancredo, o la multa que le impusieron al sacerdote y gran poeta Luis de Góngora por presenciar las corridas de toros.

Todo un avatar, entre amigos, de la historia taurina que hermana a España y Francia.