Votamos aquí y no en Madrid

Los andaluces votamos el domingo. Los andaluces, una vez más, alzamos la voz sobre nuestro futuro. Los andaluces somos llamados a las urnas para escoger entre el continuismo, el cambio, la disrupción y no sé cuántas promesas más que escuchamos estos días. Elegiremos entre las opciones que tenemos, pero que no quepa duda que seremos capaces de decidir.

Aquí en Madrid, los líderes nacionales insisten en la importancia de estas elecciones autonómicas. Pero, ¿para quién son importantes? ¿Para la estrategia de los partidos nacionales de cara a un adelanto electoral? ¿Como un golpe en la mesa en las tertulias de radio y programas matutinos? ¿Para exhibir la cabeza del perdedor tomando Andalucía como el escenario de Juego de Tronos?

Tengo la impresión de aquí en Madrid lo de menos es la sociedad andaluza y que nos utilizan en una batalla de intereses políticos y económicos que van más allá de Despeñaperros. Y eso se nota en algunas proclamas y estrategias electorales diseñadas en La Castellana en lugar de en La Caleta. Y desde aquí, desde el pensamiento centralista de la capital, se nos valora y se nos juzga. Nos dicen cómo votar y las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí se nos acusa de ser los perpetuadores del régimen socialista en Andalucía. Se achaca a nuestra incultura, la dejadez del andaluz y la vinculación de los pueblos con el PER. Pero también se nos advierte de los peligros de VOX y de que votarlos no sirve de nada. Incluso la generalización global y simplista de que no hay ningún candidato válido. Incluso he escuchado atónito la inmensa sandez de que el PP nunca gobernará Andalucía porque representa al terrateniente. Atención España, que nuestros líderes hablen con acento andaluz en un debate televisado no es sinónimo de incultura o de incapacidad para la gestión.

Los andaluces parecemos votantes de segunda, que lo hacemos irresponsablemente. Como el niño pequeño que no sabe decidir. Pero se equivocan. Nadie mejor que el andaluz conoce lo que es tener que irse de casa por no tener trabajo. Ve muy cercano el cáncer de la droga. Acepta puestos de trabajo con sueldos indecentes o ayuda a familias en situaciones muy difíciles de productoras publicitarias. Aunque, si hay que hacer alguno, que sea como el de Adelante, sincero y pegado al día a día de los andaluces; o como el de Ciudadanos, que representa perfectamente el carácter abierto y optimista del andaluz, siempre dispuesto a abrir la puerta.

España, estad tranquilos. Sabemos lo que votamos. Que ya estamos pensando en el Carnaval, pero tenemos la suficiente madurez para saber lo que nos jugamos. Que, en esta ocasión, como tantas muchas, es mucho lo que tenemos que decir.