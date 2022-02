Acatar lo que dice la mayoría no es sinónimo de hacer lo que nos dé la gana a muchos. Para que la democracia, mal que bien, vaya rodando, hacen falta mecanismos que establezcan cómo averiguar qué es eso que efectivamente quiere el pueblo.

De ahí las votaciones, en todo su abanico de modalidades. Desde el sufragio directo a la votación de compromisarios, de la circunscripción única a la provincial, de la ley D’Hont a otros modos de aplicar la proporcionalidad, del voto secreto a las manos alzadas, del presencial al voto por correo, y hasta la combinación de varios métodos, como el televoto popular y la puntuación de un jurado.

Formas hay muchas, y lo único que comparten todo tipo de votaciones es que, acordadas las reglas, no hay margen para cambiarlas, sea el Congreso de los Diputados o el Festival de Benidorm.

Si resulta que el 50% de la valoración depende de cinco personas cuyo criterio nada tiene que ver con el de quienes desde casa emitieron su opinión, poco podemos hacer. No nos engañemos: sabíamos desde el principio que el sistema otorgaba menos peso a nuestros gustos musicales. La queja llegó tarde.

Del mismo modo, los votos que tienen validez en el Congreso son los emitidos. No se cuenta lo que uno dice que quiere votar, sino lo que realmente vota, ya lo haya hecho convencido, contrariado, a traición o por error. Por eso, si un diputado se equivoca al darle al botón, no hay marcha atrás. Por eso, también, se cuentan los síes y noes registrados, y no basta con sumar los diputados de los partidos que han anunciado que votarán en un sentido o en otro.

Quien crea que es injusto y tenga propuestas para mejorar el sistema, que reclame cambios, pero para futuros procesos. Porque, con honestidad: ¿montarían este revuelo si el resultado hubiera sido el que esperaban?

Cuando das algo por ganado y lo pierdes en el último momento, es difícil contener la rabia. A mí me pasa, pero en lugar de poner en duda las instituciones democráticas, me pongo a las Tanxugeiras y a la Bandini a todo volumen.