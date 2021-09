Volver, sin la frente marchita

El cadismo se divide entre amantes de Cervera y derrotistas del técnico. Y claro, los segundos ardieron cual comparsista visceral fuera de la final por decisión del jurado al término del partido frente a Osasuna. ¿Qué el final del partido fue para llorar y para tirarse del Puente Canal con marea baja?, por supuesto. ¿Qué eso sea para pedir la cabeza de Cervera ya?, error mayúsculo. Al técnico cadista lo avalan los números y esto es una carrera de fondo que acaba de empezar. Cierto es que hay errores que te matan y que nos quedamos con una cara de carajote grande al acabar el partido pero, salvando el calentón inicial, hay que tener los pies en el suelo.

Cervera se ha ganado a pulso el derecho a que tengamos paciencia con su idea de juego. Otra cosa es que a ti te guste el juego del Cádiz, que para gustos los colores. Pero que el técnico amarillo tiene claro cuál es el camino, de eso no hay ni puede haber duda. A mí, Cervera, me parece el técnico ideal para el Cádiz y ojalá los resultados lo acompañen durante muchos, muchos años. ¿No hay que cambiar nada entonces? Pues sí, y Cervera es el primero que lo sabe. No se puede tirar un partido así en la recta final, donde llegado con 2-1 al final no se puede ni se debe jugar nada en esos minutos de prolongación. Al entrenador cadista se le parece cada noche en sus sueños, cual Freddy Kruger, ese partido, y también le preocupa el hecho de marcar en todos los partidos y no ganar ni uno. Así que hay trabajo por delante, pero paciencia hermanos. El Cádiz se le han visto cosas muy interesantes en este inicio de temporada, mas allá de los resultados. Y creo que estos llegarán. Como llegaron en otras ocasiones cuando algunos pensaron que no llegarían.

El cerverismo funciona, o ha funcionado hasta ahora. Ahora que tenemos, dicen, que mejor plantilla que la pasada temporada, es aprender a no jugar cuando haga falta, a calmar esos nervios y a tener serenidad en los finales de partido, que eso va más en el jugador que en los planteamientos de un técnico. Ante la Real hay que hacer un reset mental y no pensar nada más que en hacer el partido que queremos hacer y tratar de conseguir la primera victoria de la temporada, sin pensar en fantasmas del pasado. No será fácil.

Primero por la presión mental y luego porque tenemos al Cádiz mas internacional de su historia y muchos jugadores van a llegar con la lengua fuera después de los compromisos con sus selecciones. Pero como somos todavía una porquería para La Liga, los partidos se los aplazan a los grandes y los modestos que se las apañen como puedan. Yo confío, y mucho, en este Cádiz. Creo de corazón que nos espera otra temporada ilusionante y que hay categoría de sobra para pelear, y conseguir, de nuevo la permanencia. Tenemos futbolistas de muy buena calidad y un entrenador que tiene mas claro que el agua el camino a seguir y los problemas que hay en el mismo. Es cuestión de tiempo. Se aprende más de los errores que de las victorias. Y ya aprendidos, a ganar joé.