Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo…". Las palabras de la hermosa canción de la chilena Violeta Parra volvieron a mi mente, hace unos días, cuando después de muchos años volví al Colegio Mayor Chaminade, de Madrid. Llegué allí con diecisiete años, en el milenio pasado, para estudiar en la Universidad. Sentado ahora en el vestíbulo de entrada, y contemplando los colegiales que llegaban para comenzar un nuevo curso, me puse a reflexionar en las personas que han pasado por ese Colegio y en qué habrá sido de sus vidas. Lógicamente, también pensé en mí mismo, en mis diecisiete años de entonces y en la pila de años, como se dice en Cuba, de ahora.

Es bueno, necesario incluso, mirar para atrás porque podemos aprender de nuestra propia historia y eso nos ayudará a mirar mejor para adelante. Pero no se puede mirar atrás de cualquier manera: hay que hacerlo con respeto a la realidad completa que pasó. Sin quitar aquí o añadir allá para reescribirla a nuestro gusto. Enfrentarse al pasado exige coraje porque, junto a motivos de orgullo, nos expone también a descubrir algo que, tal vez, no nos guste. Y, una vez descubierto, no queda otra: ¡hay que aceptarlo!

El regalo que nos ofrece el pasado es ayudarnos a vivir mejor el hoy y el mañana. Para ir hacia adelante. Porque para el presente y para el futuro estamos hechos. Lo nuestro es avanzar, no detenernos ni, menos aún, retroceder. Lo decía, recientemente, el expresidente uruguayo José Mujica: "La naturaleza nos ha puesto los ojos hacia adelante". Y hacia ahí debemos caminar.

La vida nos ofrece siempre una nueva oportunidad. Lo hace cada día nuevo que amanece y se nos entrega como misión y responsabilidad. ¡Ojalá que cada uno de nosotros y la sociedad entera nos pusiéramos de acuerdo para saber qué hacer con ese desafío, y sumásemos fuerzas y remásemos juntos en la misma dirección para lograrlo! Si no es así, la vuelta al pasado, al mío y al de todos, no nos ayudará, sino al contrario.