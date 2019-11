Tengo que reconocer que este colectivo, Voces Lectoras, ha sido una sorpresa muy agradable que me tenía reservada la vida. Aparece cuando aún no me había terminado la nostalgia por dejar la enseñanza, y como agua de mayo, esta asociación revitaliza en mí las ganas de seguir siendo útil y ocupar los días con asuntos más importante que estar en el sofá viendo la tele.

Voces Lectoras es una asociación sin ánimo de lucro cuyo único fin es acercar la lectura a aquellos colectivos que lo demanden. Especialmente los más vulnerables. Lo hemos formado en un principio diez personas, -yo llegué la última. Felizmente ya somos doce, y algunos más que están a punto de cumplir los requisitos propuestos por su Junta Directiva, aprobada en consenso por todo el grupo. En la actualidad estamos leyendo en residencias de mayores, centros de días, alguna asociación vecinal, etc.

Tenemos la suerte de ser oídos en estos tiempos de prisas y locuras. Nos dan las gracias cuando acabamos y nos piden que regresemos. Los comentarios y conversaciones tan interesantes a las que podemos acceder serían imposible sin estos acercamientos. El único secreto es elegir los textos adecuados, pero claro, en nuestra querida España, no hay siglo ni lugar que no rebose de autores con sobrado talento literario.

Elegimos relatos cortos, poemas, artículos periodísticos, biografías resumidas de personajes importantes en la historia de la humanidad, leyendas locales, refranes, palabrario específico de El Puerto que, como todos sabrán, es muy particular. Y entre texto y texto, opiniones sabias de personas muy valiosas. El tiempo se pasa volando. Y, ¡qué suerte! En algunos de los grupos, tenemos poetas de casi ochenta años que también, generosamente, al leer sus poemas, nos dejan pasmados y con la sensación de que aún tenemos mucho que aprender.

Cuánta belleza y disfrute compartido. Cuánta sabiduría. Sin costes. Sin teles invasoras. Sin móviles encendidos…

El jueves 14 de noviembre nos presentamos oficialmente a la ciudad. Será un acto sencillo en la Biblioteca Municipal, siempre dispuesta a promocionar la cultura. Leeremos relatos breves, agradeceremos las ayudas desinteresadas y solo me queda decirles que estamos muy ilusionados.