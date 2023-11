En general, la gente está contenta con Patricia Cavada. Se esfuerza por ser cercana, hace lo posible por hacer bien la gestión, a la ciudad se le notan los avances, las cosas que se hacen, las que se están haciendo, las que nos dicen que se van a hacer. Hace pocos meses obtuvo la mayoría absoluta de los votos en unos momentos de cuasi hundimiento electoral de su partido en muchas autonomías y muchas ciudades españolas. Sin embargo, ella aguantó el tirón y fue de las pocas de su partido que se hizo limpiamente con la alcaldía. Yo me digo, ¿cómo lo lleva ahora, en estos días? El igualitarismo socialista Pedro Sánchez lo está convirtiendo en una mueca desagradable. Los españoles estamos super convencidos de que todo no vale. Pero él, el presidente, por permanecer en el poder, nos dice que “por España” presentará su Ley de Amnistía. Su por España nos revienta por dentro a muchos. Sánchez ha llegado a hacerse insufrible. Y su relación con Junqueras, Bildu y los de Puigdemont nos da arcadas. Patricia nunca, que yo sepa, ha estado muy cerca del sanchismo. Cuando la han llamado ha ido pero no se le ha visto el entusiasmo y la alegría que le producía Susana Díaz y el susanismo andaluz, que perdió contra Sánchez. Es lo que tiene, los partidos cuando se dividen en dos o en tres. Pero el primero que lo sabe es el propio Sánchez, y por eso tiene penetrados todos los territorios socialistas con leales, los otros fueron puestos a la sombra. Más que nada es por esto por lo que me pregunto si San Fernando ha sido situada en zona de sombra y el sanchismo gaditano busca incansable a los recambios de alcaldesas como Patricia Cavada, que no es el presidente de Castilla la Mancha, que su palabras muerden y sus silencios más todavía, pero es difícil oírla hablar a favor, ni en contra, del presidente en funciones. Ahora están en lo que están, soportando estoicamente al Pastelero, que le dicen algunos comentaristas a Puigdemont. Su carta a los reyes magos es interminable y llena de “poyaques”, como extender el manto ‘amnistiador’ hasta la familia Pujol y, por supuesto, a la señora esa tan grande y tan condenada por malversadora. Vale todo. Feijoo le hará las cuentas, quiero suponer. O sea, cuánto nos va a costar la fiesta. O eso tan simpático que suele decir Antonio Burgos: “¿Qué se debe aquí?” Con las cuentas hechas le harán a Sánchez un buen traje a la medida. Como lo hace “por España”, que ya hay que tenerla dura, pues España pagará. Digo lo que no le den a Patricia Cavada y a La Isla, porque en estos casos nunca hay para todos. Pese a todo, la alcaldesa y sus concejales, callados. Y sobre todo uno que yo me sé.