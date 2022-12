Iba a escribir de asuntos más livianos, como parece lógico a punto de acabar el año. Pero yo nunca destaqué por mi sentido práctico. A pesar de los años, me puede más la conciencia.

Sobre mi escritorio ha aparecido una estampa de una Virgen de Guadalupe que no tengo idea de dónde habrá salido. Puede que estuviera en la caja de las cosas navideñas y que mis nietos la hayan sacado. Eso no importa. El caso es que la tengo delante del ordenador, que yo no la he puesto aquí y que leo bajo la imagen que es patrona de los no nacidos. Inmediatamente recuerdo la noticia de la señora de Toledo a la que, estando embarazada de más de ocho meses, dio muerte su ex pareja. Me invade la pena. Escribo por ella y por su bebé que no conocerá los besos.

¿Cuánto dolor sentiría? ¿Cuántas ilusiones se le estrellaron en un instante? ¿Tuvo culpa por no haber sabido elegir compañero? Especular ahora de nada sirve. Cualquiera sabe.

No quiero entender qué razones de su asesino, porque para los crímenes no encontraré nunca razones, pero ella sí que las tenía para seguir viva. En esa fase de embarazo ya conocería si era niño o niña, le habría elegido un nombre y hasta comprado su ropa.

Es una pesadilla que no todas las mujeres amenazadas puedan sentirse protegidas y que la sociedad, ante casos de emergencia, eclipse los hechos con frases como “si ya se veía venir”, o “mejor no meterse donde no te llaman”.

Llamar. ¡Qué palabra tan especial! ¿Llamaría pidiendo ayuda a algún vecino o a algún centro contra el maltrato?

Como escribí al principio, no quiero entretenerme en este fin de año con amagos de felicidad ante hechos tan dolorosos. Y no es que no tengamos derecho a disfrutar, sino que no podemos olvidar que quedan demasiados asuntos sin resolver. La ley se hizo para el bien común y a quienes la incumplan de esta manera, que Dios les perdone si se arrepienten, pero que cumplan la pena.

Ojalá que en el 2023 desaparezca tanta violencia. La vida es un regalo que nadie tiene derecho a interrumpir.