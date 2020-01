Hoy se celebra el día escolar de la paz y la no violencia. Como finalidad, explicar a los pequeños qué significa la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.Hoy los colegios se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.

Se les explica la importancia y el derecho de la paz y de vivir en ella, así como favorecer la resolución pacífica de cualquier conflicto.

Particularmente me acuerdo haberla celebrado toda mi infancia en mi colegio de La Salle, cuando todavía los hijos pertenecíamos a nuestros padres y no existían tantas tonterías ni tanto aburrimiento para pensarlas.Pero ahora me pregunto, ¿para qué sirvió tanta enseñanza sobre la paz, si después nos hacemos adultos y no sabemos aplicarla a nuestras vidas?

A la mínima nos volvemos violentos y si tenemos algún problema con alguien, muy pocas veces intentamos arreglarlo por la vía pacífica y cuando digo pacífica me refiero no solo a tener bonitas palabras y gestos para arreglar las cosas, sino también a que cuando lo tengamos solucionado y estemos a sus espaldas no sigamos despellejándolo.

Ya si tocamos el tema religión, apaga y vámonos, porque a muchos hay que respetarles todo, incluso argumentan “su verdad” casi imponiéndotela, pero no les digas que tú vas a misa, que lo mismo sueltan una carcajada y cuidado, no te lo tomes a mal, que te están haciendo un favor abriéndote los ojos, según ellos, claro.

Vivir en paz, no es no vivir en tiempos de guerras, vivir en paz, es saber vivir y convivir, respetar y ser respetado.

Tal y como está el patio, más vale que aprendamos esto último que os he escrito, porque cada vez somos más, con mas ideologías, con más tonterías, pero bueno respetemos también las tonterías del otro, con mas formas de ver la vida y al final todos tenemos que convivir en el día a día.

Dicho esto, lo mismo no vendría mal que se celebrase también el día Familiar, Político y Laboral de la Paz y la no violencia, para por lo menos refrescar la memoria, que para lo que nos interesa, la tenemos.Sean pacíficos.