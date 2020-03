Vivir en paz y p/d al Sr. Cascana

Y es que me tienen continuamente asustado. Ver el telediario es ponerse malo. Y no es argumento o campaña anti gobierno, es la pura realidad. Yo compraría hoy, si se publicara, La Codorniz, pero no El Caso. La llamada riso terapia es maravillosa, reírse, reírse a carcajadas es el mejor medicamento del mundo. Y menos mal que los periódicos y entre ellos nuestro Diario, trae todos los días tres viñetas simpáticas e ingeniosas, traducción jocosa de la actualidad. Y una cosa, que no sé si ustedes se han dado cuenta….ya no hacen programas de humor. Chiquito de la Calzada, Tip y Col, Gila, Martes y trece …. Alegraban la casa de vez en cuando. A mí que no me vengan diciendo ¡¡Déjate de chistes que las cosas están muy serias ¡!! Pues precisamente por eso, porque las cosas están muy serias. ¿Qué quieres, que esté llorando todo el día? Por esto de la risoterapia la gente gusta tanto del Carnaval y de nuestro Diario del Carnaval.

Pienso que los ciudadanos debemos estar enterados de la política y de los sucesos y de los terremotos hasta un punto, pero no estar machaconamente leyendo y viendo constantemente sobre cuando fulanito mató a la muchachita, como quedaron sepultados los dos pobres obreros en un estercolero. Sí, ya sabemos que esas son noticias, que solo lo es cuando un hombre muerde al perro y no al revés. Pero no me digan ustedes lo simpático y ameno que sería ver una parte del telediario con las ocurrencias y gracias habidas en el solar patrio el día de la fecha.

P/D Si no lo escribo reviento. Ya sosegado el Carnaval, aplacadas las críticas y las alabanzas, quisiera decirle al Sr. Cascana sólo una cosa. ¿Pondría a su madre sentada en una silla ridículamente disfrazada y coronada de potencias de cucharas y tenedores paseándola por la calles de Cádiz? ¿O se atrevería llevar en dicha sillita a la Virgen del Rosario patrona de Cádiz o a la patrona de Villamartin o de Vejer, la Oliva? Tendría que acompañarla entonces con una escolta de geos, en vez de una pandilla de plañideras vestidas con trajes y velos negros.

Pues la Virgen es nuestra madre, para millones de seres humanos. Y termino. Vale que salve a nuestro querido Papa Francisco y que se meta con el Obispo, pero no con nuestra madre la Virgen María y con Jesucristo, el hombre mas bueno, revolucionario y valiente de todos los tiempos.