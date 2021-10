Vivimos sobre un fuego

Se sabe que la Tierra está llena de fuego. De tal modo que (según unos) por cada diez metros que cavemos aumenta la temperatura tres grados. Eso se llama el gradiente geotérmico. Otros cálculos lo aumentan, pero de todos modos, es seguro que vivimos sobre un mar de fuego. Los volcanes no son más que un boquete que se abre en el suelo y por él fluye el magma hecho fuego que brota y brota hacia fuera. Lo mismo ocurre en millones de planetas en el firmamento. Así ha ocurrido en miles de años y en toda la Tierra por doquier ha habido volcanes. Seguramente llegará el día en que el hombre no precise petróleo ni gas, sino simplemente utilizar este fuego inacabable como energía y totalmente barata. Nuestros paisanos de La Palma están sin embargo sufriendo los estertores de la madre Tierra y lo están pasando más que canutas.

Nosotros tenemos otros fuegos, que algunos ni nos damos cuenta pero haberlos hay. El fuego de los políticos (que no todos son malos) pero que se las traen cuando usan la política para su propio medro. Mas, en nosotros mismos está el agua que los puede apagar, votando otra opción y no haciendo caso de sus bla bla, bla…Otro fuego es el bancario, del que ya he comentado otras veces, pero que no obstante siguen y siguen abusando del público con general benevolencia del gobierno. Otros fuegos son los que nosotros mismos nos encendemos, el amigo rollo, la pareja egoísta, el asunto peliagudo, el vecino coñazo, la droga (….la coca, el porro, el tabaco, el tintorro a gran dosis…..)

P/D ¿Y hoy no te metes con el obispo?... Eso me preguntan algunos y contesto siempre "yo no me meto con el obispo, sino con el señor Zornoza que a veces confunde el obispado con el Ministerio de Economía". Figuraros, si tengo razón, de que lo quisieran hacer santo. Y ya puesto la llamada "Congregación vaticana para la causa de los santos" se reuniría y lo hacen beato. Y luego para Santo podrían barajar en ponerle "San Rafael economista".Yo como simple cristiano leo el Evangelio y comparo. Todo repito y repito con mis mejores deseos y respetos. Yo no afirmo ¡ojo! pregunto, porque estas cosas se dicen y pululan y creo que en todo caso merecen una aclaración y no dejarlas al run run de la gente. Por ejemplo…. Jesús no aumentaba la renta de las capellanías mandándo hasta un burofax, ni se las quitaba a las parroquias para repartir, ni destinaba una donación de un testador para otros fines según su parecer, ni ponía una etiqueta en los nichos cuyos ocupantes debían una cuota. Ni relevos y sustituciones de sacerdotes muy contestadas. Y se dicen otras muchas cosas que los curas discrepantes callan y callan y vuelven a callar….

Por tanto yo no me meto con el obispo, En todo caso me gustaría, si es verdad cuanto dicen, que lo destinaran al Obispado de Mozambique. Si mandaron San Francisco Javier a las Indias, Japón y china, quizás sería bueno enviarle allá lejos que buena falta hará. Todavía estoy esperando sus contestaciones a las preguntas que le hice en la agradable entrevista que tuvo a bien concederme en el Hospitalito de Mujeres gaditano. Me encantaría se aclarara todo y con mis respetos, repito, en todo caso besar su anillo pastoral.