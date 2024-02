Vivan los atascos

Llevo media vida pensando la manera de sabotear esta porquería de concurso y nunca se me había ocurrido algo tan sencillo. ¡¡Pero si lo tenía frente a mis narices y no lo veía!! Una caravana de tractores colapsando las carreteras de la provincia para impedir el paso de los chirigoteros contaminados con el virus del Carnaval. Qué tarde más maravillosa he pasado viendo cómo esos caníbales de Écija y esos bizcochos de San José de la Rinconada se quedaban más atascados en la autopista que un dominguero en agosto. ¿Y dice el Gobierno que quiere un tercer carril para la AP-4?, ni mijita, me opongo, ¿qué será lo siguiente, una autovía directa desde Écija hasta el Falla? ¿Con mis impuestos? Les está bien empleado a estos renegados de la madre y maestra, que a una semana vista del Miércoles de Ceniza están cantando chufletadas en vez de empezar a degustar las torrijas de la confitería de La Campana. Lo malo es que finalmente el tapón saltó como el de una botella de espumoso y los coches atrapados avanzaron su tránsito hereje hacia ese templo de las vanidades para cantar sus coplillas. Sólo espero que esta protesta, tan justa como oportuna, de los agricultores gaditanos y sus tractores se repita a diario y que sea un imposible llegar hasta Cádiz durante los próximos diez días. Al menos es un primer paso. Quizá cortándoles el suministro de tontitos seguidores de sus chanzas empieza a frenarse la epidemia de Don Carnal. A las barricadas compañeros.