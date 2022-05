Viva Cádiz, viva el Cádiz

Mi pálpito amarillo, en estas horas de la mañana del domingo, me insinúa que el Glorioso no va a descender hasta el Tártaro de la segunda división esta tarde. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe; pero, dando por descontado la victoria sobre los de Vitoria, estoy seguro de que el Mallorca va a pifiarla.

"Vete al Hospitalito Mujeres y ponle una docena de velas a la Virgen del Carmen", me musita una voz interior.

Bueno, a la una de la tarde uno es todo confianza e incertidumbre a la vez, y esperanza sutil en volver a Carranza a ver a Espino y diez más contra los grandes de España otro año. "Que Dios reparta suerte", como mascullan a la recíproca los matadores de toros cuando están a punto de hacer el paseíllo e ignoran si saldrán de allí vivos o muertos.

Retomando la crónica, ya a altas horas de la noche, me alegra ver cómo mi pálpito ha acertado en lo fundamental: el Glorioso sigue estando en primera división. Y por eso, hoy no es hora de culpar ni de disculpar a nadie, no es hora de señalar ni a éste ni a aquél, sino que es momento de alegría, de concordia, de sentirse feliz, de unión de todo el cadismo triunfante. El Glorioso sigue en primera y eso es lo único que cuenta.

Porque el Glorioso se lo merecía: ha ganado en los campos del FC Barcelona, del Aleti de Bilbao, del Celta, ha empatado con el Madrid allí y aquí, hemos puntuado en los dos campos de Sevilla…, hemos sufrido un var que casi siempre nos caía cruz, etc., etc.

Pero querría resaltar algunas cosillas de ayer. Nunca se nos podrá olvidar la bajada a trompicones de Alejo por las escaleras de Mendizorroza, a pique de romperse la pierna para animar a sus compañeros. Ahí has entrado en el corazón de los gaditas, Alejo, no lo olvides nunca. Y las lágrimas de todos. Ese José Mari envuelto en la bandera del Glorioso, ese Sergio, al que admiro aún más como entrenador que como futbolista, tirándose al césped, que cuando se levantó no podía casi andar y que ha ganado 25 puntazos en 18 partidos.

Y como final, el gol del Choco, que en el primer balón que toca, pa entro, porque se mueve en el área como nadie; vean cómo atacó el balón, no lo esperó, y lo grande que resulta para él la portería contraria, diciéndonos sin decirlo que debe jugar muchos más minutos. Y mis dos afectos conocidos: Espino y Fali. Porque ellos demuestran una y otra vez cómo se dejan la dermis por el Glorioso. Hay mejores jugadores que ellos en el Memorable, pero a estos dos hay que darles de comer aparte.

Y, finalmente, expresarle las gracias a Manuel Vizcaíno, porque se dio cuenta a tiempo de que la autovía Cervera estaba cerrada al tráfico, y por haber atinado con un míster que ha ganado 25 puntos en 18 partidos. Gracias a todos por ser y hacernos de Primera.