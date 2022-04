Vino y venceremos

Si la persona que tiene petróleo ve la oportunidad de apretar las tuercas a sus clientes y quiere ganar una mijita más de dinero, sube el precio del barril. Si sube el precio del barril, sube el de los carburantes. Si sube el precio del combustible, sube el precio de los cereales y de su transporte. Si sube el precio de los carburantes, de los cereales, del transporte de unos y otros, y de la electricidad, podrían subirse los impuestos para poder financiar las ayudas a los transportistas, a los productores de cereales y a los vendedores de carburantes, pues necesitarían ayuda en cuanto que la gente empieza a consumir menos cereales, carburantes, camiones y microondas. Si sube todo esto, finalmente se acaba, cómo no, subiendo el precio de la cerveza. Y si sube el precio de la cerveza, la gente se asusta mucho. Y no tendrá más remedio que recurrir con más frecuencia al vino como alternativa alcohólica para el día a día. Como el gasóleo es caro, el vino que viene de lejos es más caro que el vino que se produce en nuestra tierra, porque no hay que traer la uva de ningún sitio y no hay que llevarla a otras regiones para su producción. Porque queda todo en casa: la uva, la tierra, la bodega y la persona consumidora de vino (quizás el roble sí vendría de fuera, pero ya hablaremos de eso otro día). En consecuencia, es previsible que la demanda de vino de la tierra aumente. Crecerá también la oferta y la industria de los vinos de aquí recobrará un impulso inusitado, generando una gran cantidad de nuevos empleos. Aumentará el poder adquisitivo de la gente que trabaje en la industria del vino y, por tanto, su economía de consumo, y la de sus vecinos también, y todo el mundo podrá beber más vino y no solo eso, sino que podrá beber, si quisiera, alguna cerveza de vez en cuando, aunque sea más cara. Y entonces, solo entonces, nuestro pueblo podrá decirle a quien maneja el precio del petróleo que si quiere, que se beba su líquido negro y viscoso. Y seremos más felices. Gracias.

