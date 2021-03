Viernes de parchís

Tras meses de rumores en los que el entorno de Iker Casillas y Sara Carbonero habían desmentido que se encontraran en una crisis, o que incluso se hubieran separado, el viernes por la noche fueron los protagonistas de esta historia los que dieron un paso al frente para confirmar lo que se estaba diciendo sobre ellos. Casillas y Sara se separan tras 11 años como pareja, como así publicaron ambos en Instagram junto a un emotivo mensaje en el que aseguraban que "hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho".

Los motivos de esta decisión no se conocen; sin embargo, según contó un colaborador en el programa Sálvame, existen audios en los que el ex portero reconoce que no había estado a la altura de las circunstancias cuando su mujer le necesitó más. Sea como fuere, los dos afrontaron en los últimos tiempos un bache en su salud, circunstancias adversas que, en vez de reforzarles como matrimonio, parece que no les ha sentado nada bien personalmente.

El periodista Gustavo González y su compañero Óscar Carbonell realizaron a Iker el año pasado una entrevista que dio mucho que hablar puesto que en ella el ex futbolista admitía que no había dedicado todo el tiempo que debía a Sara. En ese momento parecían palabras fuera de contexto, pero ayer el propio Gustavo González informó en televisión que Iker le había confesado ya entonces que no estaba con su esposa, que vivían en plantas separadas en su casa de Oporto y que habían decidido no hacer vida de pareja. Todo ello se lo contó off the record, de ahí que haya permanecido en secreto tantos meses, desde que la pareja residía en Portugal.

También se ha llegado a decir es que el ex matrimonio había tomado la decisión de separarse poco antes de que Iker Casillas sufriera el infarto; sin embargo, sus problemas de salud en un primer momento les unieron. Se rumorea, además, que cuando Paula Echevarría y Miguel Torres les visitaron en Oporto (hay constancia de ello en sus perfiles de las redes), se tuvieron que marchar antes de tiempo por el clima de tensión que se respiraba entre ellos.

Chismes e historias se contarán un ciento en los próximos días. Para evitar malentendidos, tan sólo unas horas después de publicar en las redes la nota sobre su ruptura, Iker y Sara compartieron una foto en la que se ven sus manos y las de sus dos hijos, Martín y Lucas, jugando al parchís, "Parchís time", rezaba el post. Dejar de ocultar la separación al público será una liberación para Sara e Iker, y a nosotros... siempre nos quedará el beso del Mundial de fútbol de Sudáfrica.