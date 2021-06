Vienen curvas

Rocío Carrasco se frota las manos mientras que los Mohedano tiemblan. ¿Cuál será el motivo por que el la hija de Rocío Jurado se distanció de todos tras la muerte de 'La más Grande'? En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la docuserie sobre Rocío Carrasco, ya está calentando motores para salir al panorama del faranduleo el próximo otoño. En el punto de mira: Amador Mohedano, su ex mujer y su prole. También José Ortega Cano y sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. Si esta primavera el personaje non grato ha sido Antonio David Flores -y de paso, su hija-, el otoño se presenta con curvas para el clan Mohedano.

"Esto es un maltrato mediático", asegura Rosa de Benito, temerosa por lo que se le viene encima. En el tráiler pueden leerse palabras como "envidia", "traición" o "venganza". "Me falta la palabra amor", añade Benito. "Porque ha sido una persona muy querida, que ha tenido muchísimo amor... Y espero que en ese recorrido que va a hacer también cuente cosas bonitas, porque también las ha tenido y las ha vivido". "El odio contra el odio lleva a más odio y a dolor", advierte Rosa, quien está preocupada por su familia.

"Si ya ha hablado tan malamente de su hija, me espero cualquier cosa", dijo Amador, por su parte. "Ha dicho muchas mentiras, la verdad. Luego vendrán las réplicas, los juicios y las demandas", añadió el hermano de Rocío Jurado.

Pero no sólo están sufriendo los Mohedano a causa del documental de Rocío Carrasco. La salud de Ortega Cano preocupa, especialmente a sus hijos y su mujer, Ana María Aldón. El viudo de Rocío Jurado, de 67 años, padece del corazón -desde que contrajo el coronavirus a principios de año su cuadro ha empeorado- y últimamente los malos rollos familiares le están estresando demasiado. El último jueves acudió al médico a realizarse una delicada prueba cardíaca y Aldón comentó que el torero no se encuentra todo lo bien que debiera.

En las últimas semanas, Ortega Cano ha escuchado declaraciones muy duras sobre él y sobre su matrimonio con Rocío Jurado por parte de Rocío Carrasco y de María Teresa Campos, entre otros. De hecho, hace unos días aseguró a la prensa que él no va a opinar nada más acerca del docudrama de la que fuera su hijastra y que, a partir de ahora, José Antonio sería el portavoz de la familia.

El diestro no está llevando nada bien convertirse en uno de los grandes señalados tras el testimonio de la hija de Rocío Jurado, quien ha confesado que ha llegado la hora de qué sepamos por qué no quiere saber nada del gran amor de su madre. ¿Qué esconderá su testimonio? Esta segunda parte huele a venganza, lo que no ocurría con la primera.