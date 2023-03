Eso es todo lo que se les ocurre a los eximios diputados del Gobierno del ilustre Pedro Sánchez: Que si no podía andar, que se estaba haciendo pipí, que cojeaba, que no veía dos tortas… Y todo porque apela a la concordia y a la convivencia de la llamada Transición. Y les critica la grave situación política y económica española, el espurio feminismo radical, el desprecio a la separación constitucional de poderes y les alerta sobre el posible y temible regreso al enfrentamiento de las dos Españas. Magnífico resumen contestación la suya, que buscaba conceso, no confrontación, coincidencia y no un mitin. No separatismo, no gritos, no dicotomía amigo/enemigo. El viejo ha dado un ejemplo formidable. Y lo digo yo que nunca ha sido santo de mi devoción.

No se dice viejo sino anciano. Lo primero es peyorativo, lo segundo, afectivo. Yo tengo especial atención a los viejos que acuden a mi botica, sobre todo por los que sufren la peor enfermedad que existe en la Tierra, que es la soledad. Por ello me parece importante lo que ha ocurrido estos días en el las Cortes. Me explico, yo he sufrido cuando era diputado ¡la constante y machacona presencia y docencia de Tamames! A veces era un coñazo. Siempre salía a hablar, cualquier tema era propicio a que saliera a la tribuna. Por eso, digo, que estaba hasta la médula del señor Tamames. No obstante era y es un gran pensador y un buen patriota. Y es más, cuando se le critica que antes era comunista y después se alía con Vox, hay que recordar aquello de que "de joven uno es revolucionario y poco a poco va cambiando y al final erers moderador". Por eso comprendo que el antiguo comunista y luego centrista, a la vejez, se haga entusiasta conciliador. Y es la madurez, la conciencia interpretando el pasado, el presente y el futuro. Y además se le ha visto carencia de soberbia y de egoísmo personal.

Además, no creo en absoluto que él sea partidario o creyente de los postulados de Vox. Aprovechó este partido porque sería el único que encontró para decir lo que dijo y de paso, ¡muy importante!, que toda España lo oyera, no a él, sino a lo que dijo. No es el cascarrabias o el gruñón, es el pensador. Creo que media España ha estado pendiente del Congreso a cuenta de la llamada moción de censura. No creo que un pensador tan inteligente creyera que tras esa sesión en el Congreso iba a conseguir quitar al 'figura' y llegar él mismo a presidente del Gobierno. Ni mijita. Yo pienso, y creo estar en la verdad, que Tamames, que sabe mucho, muchísimo por experiencia propia y por sus estudios, lo que pretendía era llamar la atención de la clase política para, entre todos, enderezar la marcha del país. Las demás interpretaciones, opino, son falaces y carentes de toda lógica.

P.D. Del viejo, el concejo. Y nada más, que no se debe tratar de una gerontocracia. En muchas antiguas y no tan antiguas civilizaciones ha existido un ente llamado 'Concejo de ancianos'. Desde las tribus primitivas hasta los romanos. Luego le harían caso o no, pero el pensamiento y el dictamen de quienes han vivido y trabajado en asuntos públicos, con su experiencia y calmada sabiduría, siempre fue positivo. El mismo Senado, aunque no sea de este estilo, suena a lo que digo. Por tanto, señores políticos, menos lobos y hacerle algo del caso al Viejo, que ni es comunista ni de derecha ni de izquierda.