Vida secreta de los niños

Aunque lo diga Juan Manuel Serrat, los niños no son locos bajitos. Lo que sucede es que estamos habituados a considerar loco a todo aquel que se aparta de nuestras tediosas pautas de conducta adulta, y los niños lo hacen sistemáticamente. Desde luego no están locos, porque saben perfectamente lo que quieren, y vuelta al cancionero. Siempre quieren jugar y nunca quieren, por ejemplo, comer verdura. Bajitos lo eran antes, que estaban peor alimentados; ahora los niños son desconsideradamente altos, no tardan en alcanzar la estatura de sus papás y los pies les crecen desmesuradamente. Mi hijo Félix me informa de que la renovación del calzado de mi nieto de igual nombre se produce con una cadencia que crece en progresión geométrica, tanto a causa del crecimiento, como al tipo de actividad que desarrolla el mozo.

Porque una de las anomalías que registran los expertos en la conducta infantil es la de sus formas de locomoción. Los previsibles adultos se mueven caminando, en tanto que los infantes lo haces habitualmente corriendo, y no en una sola dirección, sino alterando la misma continuamente. Ayer mismo circulaba yo con mis nietos por una calle de Chiclana y constaté que el sujeto Miguelito debe ser alcanzado y capturado por su hermano o por su mamá aproximadamente cada diez segundos mal contados; si no se desea que, en lugar de ir en dirección al supermercado, sea preciso darle alcance en La Longuera.

Esta no es ninguna señal de desequilibrio mental, sino un síntoma de equilibrio infantil, su pauta normal de conducta. Un reciente informe de la UNICEF, por ejemplo, afirma que el ochenta y uno por ciento de los niños españoles goza de una magnífica salud mental. Lamentablemente ese mismo informe asegura que tenemos demasiados niños obesos. Este dato parece incompatible con la incontrolada y veloz manera del desplazamiento infantil, así que cualquiera sabe.

A mi me gusta la proximidad de los niños casi siempre, en lo que coincido con Jesucristo, que dijo aquello de "dejad que los niños se acerquen a mi." Y es que Él sabía, en su absoluta sapiencia, que todavía el cacao no nos había llegado de Las Américas, así que las criaturas no podrían pringarle la túnica de chocolate. Es que estaba en todo. En mi caso lo tengo más difícil, porque la pasión del mencionado Miguelito por los helados y las galletas de chocolate raya en lo monstruoso.

Generalizar sobre el mundo de los niños es un craso error en el que han incurrido numerosas personas, especialmente los pedagogos y psicólogos infantiles, porque no hay un solo niño que sea igual a otros, según dicta la experiencia. Todas esas pamplinas sobre la inocencia infantil son una cómoda falacia para que papás, mamás y educadores puedan asistir cómodamente al crecimiento de sus criaturas sin meterse en profundidades, y manteniendo a los niños en la ignorancia sobre temas cruciales, como el de la procreación, con el cuento de la cigüeña, o el de la realidad de la economía familiar, con las historietas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Se supone que queremos mucho, muchísimo a los nenes, pero la realidad contradice esta creencia. La llamada literatura infantil, o sea, los cuentos y demás, está pensada para mantener a los niños en el terror o en la necedad. No es necesario recurrir a Vladimir Propp para sostener esta afirmación: bosques tenebrosos, brujas, ogros y otros seres amenazadores, niños abandonados por sus progenitores… Eso en la parte del miedo; porque en la de la estupidez, hay delicias como las noveluchas del niño Potter, que conducirán cómodamente a la frustración a los alumnos de EGB de un colegio público de Chiclana, construido a trompa talego, sin semejanza alguna con un lujoso y mágico colegio privado de construcción georgiana con escobas voladoras. Sólo las prosaicas fregonas y mopas del insuficiente personal de limpieza contratado por el Ayuntamiento o por la Junta de Andalucía.

La utilización mercantilista de la infancia profundiza en la contradicción, porque si el amor hacia la infancia fuera verdadero, no se consentiría en la invasión publicitaria de videojuegos, juguetes carísimos, ideales masculinos y femeninos cargados de roles perversos por consuetudinarios y regularmente machistas.

Pero ocurre que los niños de tontos no tienen un pelo. Claro que pican - ¡Qué remedio! - a los innumerables anzuelos que les tendemos los adultos; pero también hemos constatado que saben escabullirse de ellos con astucia, porque suelen ser bastante maliciosos.

He visto cómo los grupos infantiles más próximos a mi se enfrascan en largas conversaciones privadas en cuanto se ven libres de la presencia de los mayores. Ignoro su contenido, porque ya he dicho que son completamente privadas. En una habitación apartada de la casa, en la tienda de campaña que instalamos de vez en cuando en el jardín veraniego… En cualquier lugar secreto.

Los niños tienen una vida secreta, con toda seguridad fascinante.