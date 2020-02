Vida sin Carnaval

Retirado como estoy en mi derrotismo, apenas me llegan los ecos del Concurso, pero tan tenues que no alcanzo a distinguirlos de las voces. Sí, desde luego, me llegan unos aires que me dicen que después de dos semanas de fase preliminar del concurso del Falla, si esta no se hubiera celebrado no hubiera cambiado nada el desarrollo de este certamen que año tras año repite su funcionamiento: sesión tras sesión anodina, con la única, esperada, 'desorprendente' y destacada actuación de la agrupación señera de ese día, que, por supuesto, conocedora de su superioridad y despreocupada de una imposible descalificación, se guarda sus mejores cartas del repertorio para la siguiente fase.

Fíjense cómo será la cosa que cuando salta una sorpresa por la calidad inesperada de una agrupación, los halagos son tan grandes como si fueran a colarse directamente en la final. Tan ávido de calidad anda el público de esta fase.

Por primera vez en muchos años, en un dorado retiro, casi ni oigo el Carnaval de lejos. Y ni se me nota en la cara. Pero es que además, paseando por las calles, tampoco soy capaz de distinguir por las caras quién está siguiendo el Concurso y quién no… He podido constatar así, de manera directa y en primera persona algo ya sospechado hace mucho tiempo: que hay vida, incluso vida inteligente, fuera de la fiesta.

Los muy metidos en esto dirán que si no sales en una agrupación, si nunca lo has hecho, si no vives esta fiebre como si fuera lo más importante de tu vida, entonces es imposible que comprendas esa fiebre. Bueno tal vez, pero tampoco he escrito nunca una novela ni dirigido una película, ni participado como extra siquiera, y me encanta leer e ir al cine. Así que a ver si no va a ser culpa mía...