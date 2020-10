No, no me voy a referir al viraje al centro que ha dado Pablo Casado y su Partido Popular, otro más y van unos cuantos. La famosa frase de Guerra, don Alfonso, cobra cada vez mas actualidad y mira que lleva años. Yo no entiendo la que se ha formado con el discurso de Casado. No creo que sea para tanto y el camino se hace al andar. Hay veces que una noticia los medios la convierten en un mantra y termina siendo viral. Estamos tan faltos de buenas noticias en este país tan convulso que cualquier sonido diferente nos parece un triunfo. Ojalá, por fin Casado se centre y la política encuentre dosis de sosiego a la vez que la oposición se convierta en alternativa seria de gobierno. Una derecha civilizada, como existe en Europa.

Pero el centro al que me quiero referir es al centro de mi ciudad. También llevamos tiempo hablando del centro de San Fernando. Los que llevamos ya algunos años analizando la política de mi ciudad, de nuestra ciudad, hemos venido reclamando más atención al centro. Urbanismo, iluminación, uniformidad, movilidad, comercios y hostelería, cultura. Toda una seria de acciones encaminada a rehabilitar el centro histórico que en definitiva es lo que le da vida a las ciudades.

El centro es el paisaje urbano de la ciudad, el espacio social, económico, político y cultural de la ciudad. Pero también el centro histórico es el espacio de comunicación, convivencia, comodidad de los ciudadanos, el lugar de encuentros. Es una reivindicación no histórica pero sí antigua, desde que le llegó la moda de bancarizar la arteria principal de la ciudad. Esto hizo que el centro se aislara del comercio y provocara el traslado del centro comercial hacia otras zonas de la ciudad. El centro se queda solo, se decía hasta no hace mucho. Pero esta situación está cambiando. La política del gobierno local está dirigida, entre otras actuaciones, en reactivar el centro de la ciudad. Y ese viaje al centro lo podemos comprobar los isleños dándonos una vuelta por el mismo.

Como no puede ser de otra manera, miremos en primer lugar nuestro Ayuntamiento. Genial, un orgullo que ilumina toda la ciudad. Más de una década cerrado y que ahora lo podemos contemplar en todo su esplendor. Pero rodeemos su estructura y comprobemos el acierto de la restauración de las calles que le acompañan. Todo un acierto que da la sensación de que integra al edificio aún más en la ciudad. El arreglo de las calles adyacentes realza la esplendorosa figura del edificio. Evidentemente esto tiene que traducirse en más vida social para el centro.

Esto depende de la apuesta empresarial por esta zona. La restauración del Mercado Central es otra clara apuesta por revitalizar el centro comercial de la ciudad y que también debe apostar por la diversificación de la oferta empresarial con nuevas tendencias gastronómicas. La apertura del centro de adultos en el centro también hace que haya mas movimientos a su alrededor. El nuevo parque infantil del Barrero, el próximo arreglo de la Casa Lazaga, también son otra apuesta por darle vida a la ciudad. Son pasitos que veníamos pidiendo desde hace tiempo y que ahora parece realidad. Es el viaje al centro, pero éste para quedarse.