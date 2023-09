H acía ya tiempo que no iba. Me acordé de aquel hombre a quien tachaban de cateto y decía para justificar su condición de experto y trotamundos “si yo he llegado hasta Jerez”. Pues eso, yo he vuelto a llegar hasta los Madriles, después de mucho tiempo. Y todo me parece novedoso. En el mismo viaje en el tren me asombro de cuántos millones de olivos hay en los campos españoles. Y otra cosa llamativa, no he visto ni una vaca en todos los campos del trayecto. ¿Cómo es posible esto? ¿Viene de Argentina la carne? En Madrid muchos nuevos túneles bajo las calles. Y miles y miles de grafitis, una verdadera plaga, ¡qué manía!

Y asistí a la manifestación, ¡sí señor! En ella también mucha gente que pertenecía a nada o eran independiente, como yo. Pero conscientes de la que se está liando en España, incluso con la crítica y oposición de ilustres socialistas. Y sencillamente lo interpreto, porque algunos de los principios del socialismo son la solidaridad, la igualdad y la justicia social entre las personas y entre los pueblos. Y esto se está inculcando con el comportamiento del señor Sánchez.

Os digo que la manifestación fue algo súper grandioso. Todas las calles Colón, O´donell, Goya, Conde Peñalver y Alcalá llenas a tope como una inmensa marea humana. Aquello era emocionante y he visto muchas manifestaciones a lo largo de mis tiempos. Se tiene una sensación al mismo tiempo extraña y emocionante. Y los gritos de “Sánchez, entiende, España no se vende” o “amnistía por el procés, no”... Y es que no se puede comprender que a estas alturas, por conseguir unos votos y seguir en el machito, se acepte concesiones tendentes a la separación de una parte de España, o a trucos jurídicos inconstitucionales, o a saltarse a la torera la concordia y la convivencia . Cuando no como subterfugio para, como chantaje, reivindicar nada menos que 450.000 millones de deuda histórica. Y que se tenga que hablar en el Congreso en gallego, vasco y catalán…. ¡esto es de risa cuando no de cabreo!

No puede uno ahuecar el ala y pasar de todo esto. Es muy importante lo que se está cociendo entre el Gobierno y los separatistas catalanes. Y no podemos permanecer callados como si fuera un asuntillo de poca monta. Al menos yo lo juzgo así y veo que ilustres hombres del mismo partido le niegan al presidente sus razones. Es muy significativo.

P.D. En el discurrir de todo este asunto llego al aeropuerto y veo que las indicaciones de todo tipo están en español y en inglés. Y en el colmo de mi sentir llego a pensar, ¿por qué no piden también que en vez de en inglés sean en catalán? Ya puestos, colega.