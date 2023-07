A menos de una semana de las elecciones, lo que conocemos como la izquierda, junto con la nunca denominada ultraizquierda, ya se las ve venir. Y se las ve venir, pero no solo por el cambio de actitud de la población, sino de su actual situación. Pocas veces, tan pocos han indignado a tantos, y solo por preservar, proteger y fomentar los deseos de una minoría, que por supuesto, teniendo derecho a ser respetada, no puede imponer su visión del mundo al resto de una sociedad. Quizás la pandemia ayudó lo que ahora ocurre, con problemas más importantes, pasaron desapercibidas las restricciones de derechos, las imposiciones de costumbres, y el pisoteo de las costumbres que todos teníamos. Indudable es que todo evoluciona, hasta la forma de vivir, y hay cosas que se quedan para siempre, que serán imposibles de cambiar, y que, para bien o para mal, modificarán nuestra conducta. Sin embargo, la mentira institucionalizada, el engaño, la manipulación de la información, el plantar la semilla del odio, y cosas de esa índole jamás pueden ser parte de nuestra evolución. La confianza perdida en quienes nos representan pasará factura a quienes vengan. El uso partidista de las redes, sembrando mentiras y manipulaciones, volverán a ser parte de nuestra vida. Al final, quienes, de seguro, que se marcharán, quedarán estos días en esa incertidumbre, en ese limbo en el que están a verlas venir, seguros desde sus pedestales de barro, en donde, como siempre, nadie pagará por el daño que se ha hecho, auto justificándose su actuación, y riéndose de nosotros con las buchacas llenas. Lamentablemente da asco la nueva clase política, en donde nos tratan como a párvulos inocentes a los que no solo se puede engañar, sino manipular, moldear a capricho, y todo por seguir sacando leche a una vaca que apenas tiene para subsistir. Realmente, si lo pensamos detenidamente, somo nosotros los que estamos a verlas venir, porque la única realidad, es que llegue quien llegue, sólo tendrá un objetivo, que empieza y acaba en su propio bienestar, a nuestra costa. Esperemos que no vayamos a peor.