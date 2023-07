Guapísima. Estilosa. Pelo largo y cuidado. Buen gusto con la ropa elegida para ir a la playa. Toda la vida por delante… Aparca su coche junto al mío en primera línea y pienso que, como a mí, le gusta la playa con las huellas de las gaviotas en la arena. La muchacha baja del coche. Me adelanta porque para eso es mucho más joven. Luego frena en seco. Y mientras yo bajo la escalera la oigo decir fuerte: ¡este verano va a ser de argas!

De pronto me sale la maestra impresa y ronroneo bajito: algas, chiquilla. Se dice algas. Pero no se lo digo porque si ella no lo sabe decir bien es porque no ha querido aprenderlo. Otra vez la imagen de alguien se me hace añicos.

Verán ustedes, si tuviera mi edad, yo lo comprendería. Las oportunidades cuando yo era chica eran muy diferentes para unos y otros. Pero ahora no. En cualquier rincón de nuestro país surgen escuelas para adultos, dispuestas a enseñarnos o a recordarnos conceptos olvidados.

Si alguien no sabe hablar bien es porque no lo cree necesario. Y así vamos. De graciositos. Con un porcentaje bastante elevado de población incapaz de abrir un libro y que sin embargo, están al día de todo lo que tiene que ver con modas, estilos o cotilleos.

La mayoría de las familias confían en la educación escolar. Habrá que suplicarle al profesorado que apague tanto ordenador y priorice las lecturas para crear buenos hábitos. Aunque nos consta que la verdadera educación se aprende en casa. Por imitación: padres lectores, niños que leen.

Al comentar el tema, alguno piensa que mi postura es como ir en contra de la forma de hablar andaluza. Tal vez no me expliqué bien.

Hablar andaluz es hablar como hablamos la mayoría de nosotros. Hablar mal es distinto: es ignorancia.

¿Cuántos miles de niños, desearían no tener que trabajar para ir al colegio? ¿Cuántas mujeres desearían asistir a clases para desarrollar sus capacidades intelectuales? ¿Cuántas personas desearían entrar en cualquier biblioteca y poder arrimarse a tantas lecturas esenciales?

Insisto: ser ignorante por elección es una gran estupidez y una tremenda injusticia.