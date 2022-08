¿Veraneas en El Puerto? V

No siendo menos importante, puede que, todo lo contrario, he querido dejar para el último de mis artículos veraniegos el cómo pasar un día de verano en El Puerto con los peques de la casa.

Si caemos en lo típico, un día de playa, o un día en el parque acuático, podrían ser los clásicos que se te pueden venir a la cabeza; de cómo pasar una jornada en el que los peques sean los protagonistas.

Este tipo de días, como casi siempre, empiezan temprano para los padres en la cocina. Si caemos de nuevo en lo típico, “tortillón de papas” y “filetes empanaos” forman el menú básico para recargar las pilas.

Si es cierto que cuando pasamos una jornada de estas, o bien la alargamos siguiendo en la playa hasta el anochecer o bien, si la opción fue el parque acuático, puede te quedes sin peque antes de lo normal, ya que un día en el parque cansa demasiado.

Si aún quedan fuerzas y decides salir con ellos por la tarde-noche, búscate algún sitio donde ellos sigan disfrutando, si no al final tiras el día al traste.

Buscar esa diversión puede resultar más fácil si vives o te apetece desplazarte hacia ciertas urbanizaciones, pero por ejemplo en mi caso y en el de muchos, que quieren hacer del centro de la ciudad el punto neurálgico de sus vacaciones, este asunto ya se empieza a complicar.

Y no hablo de mi comodidad o de mi fe ciega de en darle vida a nuestro centro, hablo y pienso que lo mismo que me pasa a mí les pasará a cientos de turistas que nos visitan en verano.

¿Qué haces con un peque en el centro de nuestra ciudad?

Quizás me digas que me vaya al Parque Calderón, y no te sobran razones. Montar a tus hijos en los mismos cochecitos que te montaste tu hace cuarenta años es cuanto menos romántico, pero nuestros peques reclaman algo más.

No existe en todo el centro un parque infantil en condiciones donde puedan estar jugando con sus amigos.

No existe ningún local especializado en ellos. ¿Nadie ha tenido la idea de montar un bar con un parque de bolas en el centro? Ganan los peques, los padres y el empresario.

Pensar en el turismo familiar, traería muchísimos beneficios a la ciudad y valdría para los 365 días del año.