Andaba recordando a Fray Luis, intencionadamente, cuando te viví en, estos, sus versos: Vivir quiero contigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celos, de odio, de esperanzas, de recelo...

Creo que la tranquilidad del alma, personalmente adquirida, fuera de todo el exterior, es fundamental para vivir en esa,- magnífico griego-, apátheia, que es la tranquilidad de las pasiones violentas. O sea, yo contigo Ninfa. Esto es libre de spes, metus, dolor,-esperanza, miedo, dolor-, o sea en la total comunión de instintos y emociones, gozando, levemente, de la pasiva elementalidad, fuera de la mística, del bien, contigo mismo. Velada en el Club Naval para oír a tu admirada Mari Ángeles Marín. Te veo feliz y me contagias. Huele la dama de noche. El crepúsculo sobre el observatorio es otro espectáculo silente.

¿Por qué no está Mari Ángeles más alta en ese mundillo de gargantas y coplas? Hay cien mil cantantes y cantantas, más que cheff que ya es decir. Tío Pepe Festival, Cabaret, Concert Music, Bahía Sound, Música del Mar, Conciertos Bajo la Luna, Dsoko, Ventas y Peñas…Pero Mari Ángeles no tiene esos espacios para su arte.

Te doy la razón, esposa mía, tiene, como el toreo, el temple en la voz, y el poder. Cuando retiraba el micro y cantaba a capela, el ericillo del escalofrío que bajaba por la piel era arte. Pensaba entonces en una especie de misterio interno donde un ángel caído erigía gigantes en la voz. Pocos, los elegidos, Camarón, Caracol, Marchena, Vallejo…Ella…

La copla mítica de los Quinteros, los Leones, los Quirogas, vivas por la garganta mística de Mari Ángeles Marín, que hizo noche española en el Club Naval de Oficiales. A la orilla del tiempo. Banderita tu eres roja, tu eres gualda, del maestro Alonso, la Loba, la Zarzamora, Manolo mío, recorriendo una historia de las coplas, ya inmortales, gracias al poderoso fondo de garganta dónde la voz se afina sobre el son de las cuerdas.

Estabas muy feliz, Ninfa. Con la pandemia y sin veladas, salías guapa, guapa y dulce, echando de menos tu coral y disfrutando con el cante, como toda tu vida.

Nunca te he dedicado, salvo mis libros, mis premios, un artículo en este nuestro Diario de Cádiz. Nunca te he dicho en público que gozar quiero al bien que debo a tu cielo porque creo en ese amor que antes obedece también a un vasto designio intelectual que a un chaparrón de tópicos y besos. Aplico a la verdad de tu amor, del amor, eso que, a veces, es algo más que un costal lleno de tiempo y sentimientos. Algo intenso dentro. Por eso, hoy, te dedico a ti los versos de Fray Luis, mínimamente, e íntimamente corregidos: Porque sí no sería imposible vivir sin ti, sin tus coplas, sin esta noche del Club, de acierto pleno. Vivir quiero contigo/ gozar quiero del bien que debo al cielo/ a solas/ sin testigos/ lleno de amor, de celo/ amando la esperanza de tu anhelo.