No porque hoy celebremos la solemnidad del Corpus Christi. Para honrar al "Santísimo Sacramento". O porque sintamos que hay que "cumplir el precepto". La Iglesia no programa misas para que cada cristiano cumpla con un deber. Las comunidades católicas celebran cada domingo la Eucaristía porque necesitan compartir y robustecer en familia la misma fe en Cristo resucitado y alimentar su vida con el pan de vida. "Manjar que da sustento al alma mía", dice el expresivo motete de Francisco Guerrero, tan propio para esta festividad.

Vamos a misa. Aunque los obispos hayan "eximido del precepto" durante el tiempo que dure el Estado de Alarma. No es suficiente la contemplación de la pantalla del televisor, por muy concentrados que estemos y atentos al desarrollo de la ceremonia, o a la homilía del celebrante o al canto del selecto coro que ameniza la celebración. No es suficiente "la comunión espiritual" como expresión del deseo de unirnos a Cristo. De recibir a Cristo. Necesitamos compartir también la misma fe, la misma alegría, el mismo compromiso de vivir juntos como hermanos, con los hermanos.

Han pasado ya dos domingos dentro de la segunda fase de la desescalada, en la que podemos acudir a las celebraciones hasta un 50 % del aforo de los lugares de culto. La asistencia a misa ha sido muy floja en todo Cádiz. ¿El televisor ha ganado la partida?

El papa Benedicto XVI citó más de una ocasión el siguiente ejemplo del martirologio cristiano, que es más que una anécdota de la valentía de los mártires y del que ha quedado el paradigma: "sine dominico non possumus".

En Abitinia, pequeña localidad de la actual Túnez, 49 cristianos fueron sorprendido un domingo mientras celebraban la Eucaristía desafiando así las prohibiciones imperiales. Llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino, fue muy significativa la respuesta de Emérito a la pregunta de por qué habían transgredido la severa orden del emperador Diocleciano: "Sine dominico non possumus". Es decir, "sin celebrar el domingo la Eucaristía no podemos vivir". Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir.

Y añade el papa, como aplicación a nuestras vidas: "nosotros tampoco podemos vivir sin participar en el Sacramento de nuestra salvación y deseamos ser iuxta dominicam viventes. Es decir, "llevar a la vida lo que celebramos en el día del Señor".