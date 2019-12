Vamos llegando

¿qué domingo es hoy, cuánto queda para el día decisivo? Han encendido las luces para decirnos que San Fernando no es Málaga , ni mucho menos, ni la calle Real es la calle Larios, ni mucho menos. La calle Larios fue un día que llegaron al alcalde y le presentaron lo de la calle y Francisco de la Torre les dijo inmediatamente ¡lo compro! Estaba el otro día junto una familia de Conil y les dije que se parecía a una urta en La Fontanilla. Una urta en La Fontanilla es una gloria bendita, como una fuente de tortillitas de camarones de la Venta de Vargas o un choco sucio en el Bartolo o las cosas que pone Alfonsito del Bodegón Andalucía. La familia de Conil sonrió agradecida pero sabía bien que no podemos sumar nueces con albaricoques. Una urta o cualquier otra cosa en La Fontanilla (ni hablar de El Timón, que es lo máximo de lo máximo) no tiene nada que ver con lo que compró Francisco De la Torre, esa calle Larios que nos deja con la boca abierta, ohhh... ¿No te han traído un proyecto para la calle Real, alcaldesa? Es que ver esa calle Larios como la playa igual que una Feria, que se canta en el himno nacional de Cádiz, es para hacérselo mirar. Finalmente el éxito de una gestión, querida Patricia, no es ver a López Gil jurando su cargo en el Senado, que eso no es un éxito, es un mamarracho, un tipo que nos ha mentido con toda la cara y le dan este premio, este sueldo, esta canonjía... Ni a este del PP, ¿cómo se llama?, sí, Antonio no sé qué, uno de Jerez que lleva toda la vida mandando en el PP, para ganar sólo él y los que van con él, este lío de la política que el que la comprenda para él.. Pienso es que te vengan con algo como lo de la calle Larios y tú tengas fuerzas para decir, lo compro, sin saber lo que vale. Porque lo tienes claro, una Calle Real como la calle Larios sería una imagen de todas las mayorías absolutas que tiene el alcalde de Málaga, ¿no crees?

El año que viene. Irá con las papeleras y las jardineras y todo lo pequeño que hace a una ciudad grande, no esta miseria que muchas veces contemplamos, no esta desesperante lista de cosas sin hacer, de cosas pendientes, de sueños incumplidos, de palabras lanzadas al aire sin fundamento alguno. Quedan pocos domingos para el nuevo domingo de los estrenos, de las inauguraciones, de la esperanza en una ciudad que vive y sueña. Con todo derecho.