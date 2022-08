Vamos a por la cuarta

Comienza la liga en el verano más caluroso de los últimos años. Para que los cataríes no pasen calor en su mundial, lo pasamos nosotros en su lugar, y, encima, costándonos el dinero en lugar de ganarlo. Siempre hubo ricos y pobres, y el que no tenga un Rolex que se le seque la yerbabuena. Al menos nos compensa el hecho de ver a nuestro Cádiz por tercera temporada consecutiva en Primera División. Sobre el objetivo a conseguir en la misma, no creo que haya mucho que discutir: conseguir la permanencia, buscando una cuarta temporada en la élite. Si me apuran, el objetivo sería conseguirlo con algo menos de nervios que la temporada pasada. Con Sergio González en el banquillo unos cuantos partidos antes creo que se hubiera conseguido de sobra.

Esta temporada Sergio parte de salida en el banquillo cadista y se le presupone la misma idea de juego que vimos desde su llegada. Sobre el papel, la plantilla con la que cuenta el técnico no dista mucho de la que se encontró a su llegada. Entre los jugadores que han salido, no se encontraba ningún intocable para el entrenador (salvo Akapo e Idrissi). Y de las incorporaciones, tres son viejos conocidos de Sergio (Chust, Alcaraz y San Emeterio) y la espera de ver como encajan Zaldúa, Awer Mabil y Momo Mbaye.

Así que como ven, lo que se dice una revolución en la plantilla… como que no. Sergio González dice que espera dos fichajes más, como mínimo, y la afición del Cádiz está como muchas de las otras aficiones, reclamando caras nuevas y dinero en el campo y no en las cuentas corrientes. Lo que pasa es que en el fútbol está ya todo inventado y aquellos que ya acumulamos unas cuantas temporadas en el DNI sabemos que una inversión monetaria contundente no asegura mejores resultados.

El Cádiz se gastó unas buenas sumas de dinero estando en Segunda B, con fichas millonarias para la categoría y fue de petardazo en petardazo, y tras el corte del grifo económico se ascendió con gente de la casa y en las que pocos confiaban a inicio de esa temporada. Que Sergio González cuente prácticamente con el mismo bloque del año pasado se puede ver como una cuesta arriba o como una ventaja. En el plano negativo habrá quien piense que hace falta más para mantenerse. Bueno, las fatigas del pasado año creo que fueron más por no haber cesado algo antes a Cervera que por calidad de la plantilla.

Con Sergio antes nos hubiéramos salvado antes. Estoy convencido. Y mirando la plantilla actual con prisma positivo, el hecho de tener un bloque más encajado, que no haya que rodar en exceso y que sepa ya por donde van las ideas del entrenador sí que se puede considerar una ventaja. Pero Chaplin dijo que el tiempo era el mejor guionista, porque siempre encuentra el final adecuado. Y, efectivamente, habrá que ver si hace falta más madera o con la que hay se puede hacer una hoguera calentita donde sentarse a disfrutar del calor de la chimenea. Eso sí, llegado el caso, esperemos un poco para las pañoladas. De momento, estamos en Primera. Disfrutemos.