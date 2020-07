Vamos a ser campeones

Si complicado es rendir al 100 por 100 en el partido siguiente a la celebración de un ascenso en una liga normal, imaginen como será de complicado ascendiendo un domingo, teniendo que volver a jugar el viernes y encima con muchos futbolistas no habituales. Evidentemente nadie esperaba un partidazo del Cádiz y mucho menos ante un equipo que se jugaba la vida para el play off. Sin embargo, si no hubiera sido por el regalo del primer gol y otro penalti de aquella manera se hubiera peleado el resultado para conseguir el punto que nos faltaba para ser campeones. Pero no se consiguió y habrá que esperar a esta noche. Habrá mucha gente pensando que da igual, que el ascenso ya está conseguido y que lo mismo da subir como primero o como segundo. Esa premisa estaba bien a principios de temporada, cuando todos hubiéramos firmado el ascenso directo como segundos.

Pero tal y como se ha dado la temporada seríamos muy egoístas si pensáramos que ya está todo hecho. Pues no, no lo está. Hay que quedar campeones de esta liga, sí o sí. ¿Por dar otra alegría a la afición? ¿Por tener otro título? Pues mire, esos pueden ser argumento válidos pero el principal motivo para ir a por el campeonato de Liga en Segunda División es que el equipo y el técnico se merecen esta alegría. Después de estar todo el año primeros en la tabla, salvo alguna jornada suelta como segundo, no sería justo que fuera otro equipo el que se llevara el gato al agua.

Miento, sí sería justo porque el futbol son goles y puntos y el que más consigue es el que queda campeón. Pero sería triste. Y los jugadores del Cádiz son los primeros que tienen que hacer una conjura para asegurarse este título esta noche. Repito, se trata de un regalo que se tienen que hacer ellos mismos. A nosotros nos vendrá de rebote. La temporada ha sido dura, muy dura y como bien ha dicho Alex Fernández, hemos ascendido por méritos propios, no por errores de los demás. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y si los demás no lo han hecho es su problema, no el nuestro. Esta temporada ha sido la del triunfo de la persistencia, la de creer en una idea, la de ir a por el resultado por encima del juego cuando el juego no aseguraba el resultado, la temporada donde la lucha no se negociaba, la temporada donde hasta el último minuto había vida. Y todos estos ingredientes han dado como resultado la receta que ya todos ustedes conocen.

Nos ha quedado un pastel delicioso, pero falta la guinda. Y la guinda la tienen los futbolistas del Cádiz en el bolsillo. Así que hoy hay que salir a por todas en este partido. El Albacete se juega la vida, sí, y los jugadores y entrenador del Cádiz se juegan el más que merecido premio de ser campeones. Salir hoy al césped del Carranza pensando que ya está todo hecho sería un error, una traición a esa frase de "La lucha no se negocia". Hoy hay que acabar como campeones, pero no por nosotros, sino por vosotros mismos, porque os lo merecéis. Y nada de esperar fallos rivales. A ganar ganando. Como es de justicia.