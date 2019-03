Valentín Marín, o el Baloncesto

Yo jugué al baloncesto. En aquella época en la que el baloncesto aún era un deporte minoritario y una canasta un objeto no identificado. Claro que al niño que yo era aún, tan solo le preocupaba que la canasta entrara. Y no paraba de jugar en la falda misma de la ermita de Santa Ana, donde se había inaugurado un Polideportivo en el que, sin darme cuenta, fui creciendo en una familia, conquistado por una familia, que se llamó Club Baloncesto Chiclana. Y gracias a Valentín Marín Saavedra. Un visionario. Ayer se le tributó, a sus 80 años, un homenaje necesario por más de medio centenar de exjugadores. Valentín, muchísimas gracias.

Era lo primero que cabía decir. Ayer fue una mañana en la que era justo y necesario hacer público este reconocimiento tan merecido. Quisimos darle las gracias, ofreciéndole este reconocimiento, porque si crecimos y fuimos felices, en gran parte lo fue por el Baloncesto. Quisimos de corazón darle un homenaje, porque si crecimos y fuimos felices en esa etapa de nuestra vida, lo fue por Valentín. Fue y será: maestro, entrenador, arbitro, presidente y, cómo no, amigo. Todos los que formamos parte de la familia del Baloncesto -la que él creó-, quisimos de corazón agradecerle los valores que nos inculcó a través del Club Baloncesto Chiclana. Y fueron muchos.

Aprendimos de Valentín: la pasión por el baloncesto, cuando en Chiclana, esto era impensable. Nos enseñó: el compromiso por el deporte, cuando para nosotros, no era más que un juego. Aprendimos de Valentín: la responsabilidad de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Nos enseñó: el valor del equipo, y que es en el equipo donde se esconde el éxito. Aprendimos de Valentín: el respeto por el compañero, que era (y es) más importante que uno mismo. Y, también, por el rival, porque es igual que nosotros. Nos enseñó: que la ayuda y la solidaridad con el próximo son valores irrenunciables y deben durar siempre. Aprendimos de Valentín: que uno tiene que estar donde lo necesiten. Porque él siempre estaba ahí. De lunes a viernes, de cinco a once. Y también los sábados y los domingos. Durante los partidos con todas las categorías. La que fuera… Siempre estaba en todas partes. Pitando, entrenando, organizando… atento a todo y a todos.

Haciendo que todo funcionara. Porque si había un Club Baloncesto era porque lo fundó y lo hacía funcionar apenas él solo. Porque si jugábamos federados por toda la provincia era porque estaba él. Porque si había una Liga Municipal (y la había infantil, cadete y de seniors) era porque la organizaba él. Porque si había Escuelas Municipales era porque las coordinabas él. Porque si había patrocinadores era porque los buscaba él. Porque si había balones era porque los compraba y los guardaba él. Porque si había Baloncesto, en definitiva, era porque él, lo hacías posible.

A todos nosotros nos llamó un día para jugar al baloncesto en el Club Baloncesto Chiclana. No sabíamos entonces lo afortunado que seríamos. Y todos nosotros estábamos ayer por él en el Poli. Y otros muchos que habrían querido estar pero no pudieron… Porque no hay un homenaje más merecido que el que se le da a un hombre que lo ha dado todo. Y aunque sea solo un detalle, simbólico sin duda, quisimos ayer reunirnos y decírselo. Debíamos hacerlo. Cada uno de nosotros tiene, sin duda, sus razones… Pero todos, sin excepción, estábamos enormemente obligados, a decirle, como mínimo, muchas gracias por su dedicación al Club Baloncesto Chiclana. Siempre estará en nuestras vidas, porque forma parte de ella. Lo estuvo y nunca has dejado de estarlo. Sigue aquí en nuestros corazones.

Porque gracias a Valentín aprendimos a ser adultos, dentro del deporte, y, en particular, en este maravilloso Ba-lon-ces-to. Porque gracias a Valentín aprendimos que la amistad es un don. De hecho, los que aún hoy son nuestros mejores amigos los conocimos jugando en el Club Baloncesto Chiclana.

Porque gracias a Valentín aprendimos que éramos una familia. Algunos ya desde aquellos años 70 en La Salle. Otros, los más, en esas dos décadas gloriosas de los años 80 y 90 en ese Polideportivo. Incluso en Campano. Y -aunque hayamos tardado- ayer quisimos darle las gracias. A Valentín y también a Puri García, su mujer, y a sus hijos.

Porque también nos inculcó un amor irrenunciable por la familia. Con Puri, siempre a su lado. Con Valentín y con Ana, junto a él. A ellos también les quisimos dedicar este homenaje. Y tampoco quisimos dejar de agradecerle que también nos inculcó un orgullo irrenunciable por nuestra ciudad, por Chiclana. Él, que nació (y tanto que sigue presumiendo) en Santa Cruz de Mudela. Él, que más chiclanero ya no lo hay.

Entre todos nosotros, no hay ni habrá nadie tan ejemplar como Valentín. Y su familia. Gracias por haber compartido tu vida con nosotros. Gracias por habernos dado el baloncesto. Gracias por habernos dado la amistad. Y que tu María Auxiliadora, siempre te acompañe. Muchas Gracias, Valentín, de corazón.