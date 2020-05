En muchos países se está investigando para encontrar una vacuna al Covid-19. Ojalá aparezca, una o más de una, que sean eficaces, carezcan de efectos secundarios, se puedan producir pronto y, puestos a soñar, estén al alcance de todos los países.

Pero como ya he dicho en textos anteriores esta pandemia no es la única que existe. Ni la más letal. La más grave, mortífera y universal sigue siendo la pobreza injusta a la que nuestro mundo, profundamente desigual, ha condenado a cientos de millones de seres humanos y a decenas de naciones. Estoy profundamente convencido de la verdad de esto que escribo. Y, por eso me alegra encontrarme con personas que ven las cosas de modo semejante. Estoy totalmente de acuerdo con Gabriel Rufián cuando dice: "Esta no es la mayor pandemia y crisis sanitaria, humanitaria y económica que haya habido nunca (…). Esta es la mayor pandemia y crisis sanitaria, humanitaria y económica de nuestra latitud. Aquello que creíamos que solo pasaba más de allá de las concertinas, está aquí. Aquello que creíamos que solo pasaba en una tienda de campaña embarrada en mitad de la nada, está aquí. Aquello que creíamos que solo pasaba en una patera en mitad del Mediterráneo, está aquí".

Encuentro esta cita en la revista Vida Nueva, en su número 3174, del 18-24 de abril último, editado para presentar una meditación de Francisco, "Un plan para resucitar", al que se han añadido numerosos comentarios. En uno de ellos, escrito por José Bono, se encuentran las palabras de Rufián.

En esa misma publicación se entrevista a Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia. Adela -que habla desde hace años de la aporofobia, del rechazo al pobre (áporos, en griego)- nos recuerda ahora que "la vacuna contra la aporofobia existe, pero no se aplica". Ese plan pasa por hacer un mundo más justo, obviamente.

Ojalá encuentren pronto una vacuna contra el Covid-19. Y ojalá se apliquen las dos juntas: la nueva y la que ya existe: se ayudarán mutuamente.