Vacaciones o influencia social estacional

La tertulia Maitinalia en el café de San Antonio acordó no suspender sus sesiones. Todas las actividades no chiringuiteras se aplazan hasta lo que la gente con pretensiones llama "inicio de curso". El profesor Vázquez Bermúdez, Melchor Ramos Alba, Andrés Castilla, Paco Olmo, Ángel Domínguez, David Orce, Desi Gómez, Juan Sánchez Morillo, de los Morillos de Vejer, Jesús Rodríguez Benzo, Librado de la Concepción Wilgefortis, y Juan Carlos Carrillo han votado continuidad y entusiasmo. Pero si el Wilgefortis es un gafe, qué hacemos si no podemos librarnos de él: Dice Melchor. -Librado se llama. A ver cómo nos libramos-. Dice Paco Olmo, esto es el colmo, una tertulia con gafedad…

Empieza la pata a dolerme. Me han diagnosticado que puede ser un dolor reflejo de fallo de las placas alveolares sobre la jácena…Me han recetado fibra de acero, a ver si mejoro. El Juan Carlos Carrillo en las carreteras esas, se metió en la Venta del Golondro. Desinsectó el local y en la pérgola le presentaron a Tiburcio Spanochi, hereje y poeta. Hablaron de lo del Librado gafo, de las tertulias y del José Acosta Martínez, presidente de la de las Montañas, al que Tiburcio conocía de aquelarres y bacanales de guadramañas comunes. El dilecto profesor Vázquez Bermúdez dijo que él tenía el libro Elenco de agoreros, cenizos, gafes, malasombras y otras plagas. Wilgefortis negaba serlo. Esto se va a liar. Estáis montando el poyo. El Carrillo dice que Tiburcio Spanochi es coautor del Libre dels tres reys d'orient, donde se define al qafa o jettatore. Cójones, que encontráis los libros más raros del universo, dice Melchor.

A mí me duele más la pierna. ¿Será limantria dispar? Trae mala sombra hablar de esto y más con uno presente. Ni caso. Me da una punzada. ¿Será de la junta de dilatación? Me voy. Me da grima.

Me tomo otra pastilla y llego a la tertulia de Las Montañas. El Acosta Martínez está conminando a un chirrigote insular. Qué sí, oé, que yo te quito eso con el chenopodium álbum. La planta mencionada con su nombre latino es el cenizo. Toco madera. Le digo de lo que vengo y lo que hay y enseguida dice que hay varios tipos. Sí. El profesor Vázquez dice que en Andalucía no todos tienen la misma virulencia. El Acosta Martínez habla de gafes, contragafes y manzanillos. A mí me entran escalofríos. Sobre todo desde que conocí al Mañuño.

Acosta dice que el torero Lalanda era un gafe de marca catalana. De mucho cuidado. Murieron cuatro mataores que toreaban con él. El espartero, Granero, Litri y Gitanillo de Triana.

Me voy para casa. Tocando madera y con la pata petaurista. Ah. Debo levantarme la moral. Escribo en mi diario. Pedes in terra ad sidera visus. Pero que va, joé, hoy es imposible.