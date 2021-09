El camino de Santiago es adictivo. Este verano he hecho desde Tui el camino portugués. El término peregrinación se utiliza de forma alegórica para expresar la similitud entre el viaje a un lugar sagrado y la vida humana. Sagrado es lo digno de respeto y veneración. Resacralizar la vida es tomar conciencia de su calidad de don extraordinario. La meta, como la Ítaca de Cavafis, es la excusa para desarrollar el argumento. Esta vez he ido sola. Mi padre no hacía más que leerme, a modo disuasorio, noticias de prensa de peregrinas solitarias violentamente estupradas. Y aconsejarme que buscara compañía, un poco al modo en que en la Edad Media los viajeros se unían en caravanas. Pero la gente huye de las lapas, evita el contacto visual y hasta frunce los labios como si fueran un segundo esfínter. Mi hija me proveyó de alta tecnología para que escuchara música, pero el camino tiene su propia banda sonora, hecha de pájaros, agua corriente, voces humanas (buenos días, buen camino) y silencio. Sobre el camino recuperamos la condición chauceresca: cada persona es la historia de su vida. Hay quien necesita la catarsis de la confidencia (el italiano relatando su infancia de niño maltratado), quien desfila en pandilla entre carcajadas (los chiclaneros entrando triunfalmente en Santiago con mucha parafernalia de estandartes y banderas), la gente encantadora que te recomienda sitios (gracias, José Carlos de Algeciras, por las cascadas del Barosa), y hasta ese tipo de burgués ilustrado de mediana edad cuya conversación gira en torno al leit-motiv "y yo más" de su curriculum. Los gestos que no se olvidan: el portugués enamorado que besaba a su mujer al pie del santuario de Santiaguiño do Monte (llevaban años haciendo el camino desde que se conocieron en el de Sevilla), los hermanos murcianos que se abrazaban con lágrimas en los ojos en el Obradorio (es frecuente que el camino sea un rito relacionado con el duelo). He dormido en albergues, me he perdido en un monte sin batería en el móvil y me he quedado sin dinero. Vuelvo con una sensación de serenidad, plenitud y fortaleza. Me he hecho tatuar una libélula en un tobillo, y estoy deseando que llegue el próximo verano para volver.