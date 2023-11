Al uevo Cervantes lo llevo cálidamente entreverado en el dobladillo de mis días docentes. La pasión por Cunqueiro me llevó de manera natural a la fascinación por Luis Mateo Díez, en el que aterricé a la altura de La fuente de la edad (1986): una orgía de talento. Luego tuve la fortuna de conocerlo en persona, cuando vino a la universidad de Cádiz como escritor y conferenciante, y departir a la mesa y escuchar sus historias de cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid y escribía discursos para los alcaldes (hubo uno que destrozó con su torpeza oratoria una curiosa pieza de hermanamiento Madrid-Japón que contenía una esmerada anécdota erudita de intercambio de relojes), o cuando fue nombrado para la RAE y quienes no le votaron se referían a él (por hacerle de menos) como “el macero” municipal. Todo Luis Mateo destila una educada humanidad tranquila, natural, curiosa, divertida y suavemente irónica; una peculiar bonhomía acrónica, de provincia cervantina –que eso es Celama. Cuando leí Días del desván, sus memorias de infancia en Villablino, decidí regalar mi hermoso ejemplar de la edición del Círculo de Lectores a mi antigua y apreciada profesora de literatura, Paz González Manjón, que era de León (y se le notaba). Como si hubiera querido restituirle en su retiro el fulgor de la nieve de los inviernos leoneses y, con él, “la emoción más primitiva que une la soledad con el silencio”. Tiempo después ayudé a distancia en su trabajo de licenciatura a una alumna francovietnamita que se enamoró de Los males menores. Fueron noches en vela contestando a las preguntas de Ann Nguyen en torno a piezas deliciosas como “Sopa”, “Un tesoro” o mi preferido de entonces, “El pozo” (hoy quizá me quedaría con “Realismo” o con “El puñal florentino”). Ann se licenció con honores y me envió un delicado recuerdo: justamente otra edición de Días del desván. Ah, querido Luis Mateo, la nieve era (y es) “la vendimia del invierno que anunciaba los bienes de una larga cosecha que florece en los frutos blancos”. Y hay en ella “una fascinación de suavidad y ensueño que la emparenta con el sosiego de las hogueras, una paralela fijación entre el hielo y las pavesas”. Enhorabuena, hipnótico maestro