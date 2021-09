Urgencia inmediata

El fútbol son resultados, y cuando éstos no llegan ya puedes jugar como el Brasil del 70 que te van a dar palos por todos lados. Y si encima tampoco se llega a jugar como los cariocas en el Mundial de México, los palos pueden ser dobles. Es lo que le está pasando al Cádiz en este inicio de Liga, que van pasando las jornadas y seguimos con 2 puntos de 2 empates. La temporada pasada el Cádiz basó su fortaleza en una férrea defensa y en atacar cuando podía y cuando menos lo esperaba el rival. En esta temporada no se está viendo ni una cosa ni la otra. La fortaleza defensiva exhibida a lo largo del pasado curso de momento no ha aparecido, aunque sí es cierto que se ha visto una mejora ofensiva en el equipo de Cervera. Salvo el partido ante la Real Sociedad coma donde el Cádiz dejó de existir en el momento en que se adelantaron los donostiarras, el equipo no ha hecho mal fútbol ofensivo en los tres partidos restantes. Quizás al equipo le hayan entrado las dudas sobre si la base para la permanencia radica en la defensa a ultranza y el ataque cuando se pueda o en desplegar un fútbol un poquito más ofensivo que le ha llevado a marcar en los primeros 3 partidos disputados. Personalmente creo que Cervera lo tiene muy claro y que apuesta por mantener lo que tantos éxitos le ha dado en estas temporadas. Pero puede ser que en la plantilla existan dudas sobre cuál es el mejor camino para conseguir la permanencia en esta temporada. Resulta paradójico, pero todo el mundo coincide en que el Cádiz, teniendo una mejor plantilla que el pasado año, lo puede pasar infinitamente peor para quedarse en Primera División. Los rivales nos van cogiendo la matrícula, los rivales se han reforzado bastante bien y si a ello le unimos que todavía no hemos encontrado nuestro juego ideal no hay que ser ningún mago de las matemáticas para entender dónde estamos. Me tranquiliza escuchar al entrenador cadista, porque parece tener absolutamente claro dónde está el problema. Y el primero de ellos parece estar en el acoplamiento de los nuevos jugadores a las ideas del técnico. Hay gente que todavía tiene que asimilar dónde está y a qué se juega. Y el segundo de los problemas, también apuntado por el técnico, parece ser que sin correr no se ganan los partidos.

El Cádiz tiene un serio problema que tiene que resolver de manera inmediata. De no ganar en Vigo se encenderían las alarmas ante la visita de todo un Barcelona coma que, aunque en horas bajas, sigue siendo el Barcelona. No hay que ser ningún lince para saber que si los resultados no llegan pronto llegarán antes los nervios. Y aunque la mayoría confiamos en Cervera y en sus métodos, ante una mala racha de resultados no se escapa ni Guardiola. Así que ojalá el fútbol le vuelva a dar la razón a Álvaro Cervera, una vez más, y calle las bocas de todos aquellos que desconfían de su método. El problema es que el fútbol ni entiende de memoria ni entiende de Justicia. Aquí lo que vale son goles y puntos y como estos no lleguen pronto, malo.