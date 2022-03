Urbanidad exigible

Han llegado a la urbanización vecinos nuevos, aunque en propiedad no se les puede aplicar este calificativo. La gran familia ha okupado un pequeño bloque vacío en el que anteriormente vivió durante años otro grupo de habitantes 'alegales', y que está pegado a los adosados que habitamos los de siempre. La llegada ha causado, ya se imaginarán ustedes, los mismos y naturales recelos que suscitaban los anteriores 'inquilinos'.

El edificio okupado lleva años abandonado por una historia conocida de problemas que hicieron que la obra no se completara y tampoco se entregaran las viviendas, lo que llevó al inevitable saqueo de todo lo saqueable y a la posterior entrada e instalación de varias familias. Tras ser desalojados aquellos, que se fueron con su cargamento de ruido y chatarra, al cabo de pocos meses han llegado estos de ahora, de momento con un equipaje no probado de malos rumores.

Nosotros, 'los de siempre', andamos revueltos por la perspectiva y por las experiencias pasadas. No tengo muchas cosas en contra de que un grupo de personas sin hogar busque un techo en una casa criminalmente desocupada durante una década. Aunque con numerosos reparos a que no paguen los impuestos municipales que yo pago o se enganchen libremente al tendido eléctrico, sin ninguna contraprestación, reconozco su derecho humano al cobijo de unas paredes si fuera verdad que no disponen de medios para pagarlo.

Pero igual que defiendo su condición de ciudadanos, exijo que todos respetemos y cumplamos los mismos deberes como tales, y a las autoridades que los hagan cumplir. Desde su llegada reciente, casi cada día la zona de contenedores de basura aparece desbordada por una montaña de desechos de maderas, plásticos, metales y otras bolsas de contenido adivinable sacados y apilados a cualquier hora, y por supuesto sin separar, a cortísima distancia de las casas. La montaña permanece dos o tres jornadas creciendo hasta que los servicios de recogida los retiran. Ya ha habido un conato de incendio.

Esto no quiere decir que los 'constructores' de esa montaña sean los recién llegados, es una coincidencia. Pero ante el "no se puede hacer nada" de la Policía Local, sencillamente, los vecinos que sí pagamos las tasas de recogida de basuras y los que no, 'los de siempre' y los de ahora merecemos que se investigue quiénes amontonan en la vía pública estos peligros para la salud y para todos los sentidos.