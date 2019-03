La culpa es de los millennials o del reggaetón, a saber. La cuestión es que nos invaden los unicornios. Y no solo mi hija de siete años y sus amigas los llevan hasta en la sopa (sí, hay pasta con forma de unicornitos y he tenido que claudicar). Lo preocupante es que personas de mediana edad y más allá, también han sucumbido al claroquesíguapi de la fiebre de la purpurina de colores y las lentejuelas por doquier adornando la cabeza cornuda de este ser fantástico.

Observo este tipo de fenómenos sociológicos con interés y temor. Muchos los lucen en fundas para el móvil o pegatinas en el coche, y me pregunto si se habrán documentado sobre la criatura en cuestión y su significado. ¿Quién pone de moda algo? ¿Por qué ponen a prueba nuestra capacidad de aborregamiento? Inquietante. Y para nada intranscendente. La moda es la moda, y no es algo nuevo. Pero hoy día cualquier estupidez arde en las redes, se viraliza y nos infecta, y termina achicharrándose y achicharrándonos. Ya no es moda. Es otra cosa. ¿Recuerdan aquellos años en que todo el mundo llevaba al Che Guevara encima? Apuesto lo que sea a que la mayoría no tenía ni pajolera idea de quién era Ernesto Guevara. Y si ya completabas el outfit (otro palabro) con un palestino, la repera. El nivel de tontuna avanza, y somos más manipulables que nunca. También desconfiados.

Y ahora imaginen que hablo del maltratado concepto de feminismo. Sí. Y me arriesgo a entrar en un jardín violeta del que no sé si saldré intacta. Me explico: proliferan lerdos (y lerdas) virales, influencers y mutantes como cepas de gripe, que muestran sin tapujos su ignorancia y su ridiculez generando confusión. Y duele, porque a todos nos salpica el exceso de banalidad y cómo nos vacía por dentro. Sería maravilloso que esa marea en la calle el pasado viernes, de verdad supiera en su totalidad para qué y por qué, sin la mínima sospecha de manipulación. Quiero creer y aferrarme al convencimiento desde el conocimiento. Menos mal que me constan el buen hacer y la intención de personas que tengo cerca y de las que aprendo. Mejor soñar que el alto grado de superficialidad imperante no ha calado de forma irrecuperable. Mejor creer que todo esto sirve, aunque no cesen las muertes atroces en las casas. El tiempo lo dirá. Y lo veremos. Ojalá lo extraordinario deje de serlo, porque la realidad de todos los días sea la que debe ser sin necesidad de manifestarse. Pero quizás a alguien eso no le convenga.

Llámenme ingenua, o lo que gusten, pero a pesar de los recelos de las propias cicatrices, quiero pensar que todas las camisetas y pelucas moradas (los comercios chinos han hecho su particular agosto vendiendo pelucas y en Facebook se han agotado las tiendas online de camisetas con motivos feministas), las pancartas con mensajes impactantes, los cánticos, el grito, la unión, no son otro espejismo, una performance sin profundidad, postureo fantástico de purpurina. Y es que es tremendamente complicado salir a la calle, abrir los ojos y afrontar la vida sin ver, por todas partes, demasiados unicornios.