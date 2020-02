Últimas noticias

Aunque la ironía es difícil de transcribir al papel, y no soy de esas dotes, lo intento ahora: la Junta de Andalucía todavía no se ha sumado al proyecto de construcción del nuevo centro de Parkinson en San Fernando, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz. ¿Y eso? No tengo ni idea. Es más, pienso que Loaiza y los actuales dirigentes del partido que gobierna en Andalucía en San Fernando no sólo no se han llevado un disgusto enorme sino que ya se han movido cerca de, sobre todo, Antonio Sanz, viceconsejero gaditano, hombre fuerte siempre, para que se subsane esta anomalía (una finura esto último, ¿no te parece?). La Ciudad Amable, en cuya estructura figura la inagotable Lola Garzón, de un tesón imbatible por el desánimo ni algunas incomprensiones, guarda prudente silencio al respecto, no está en condiciones de quemar metafóricos contenedores quien espera que finalmente llegue la ayuda necesaria para una obra necesaria, pues son muchos los enfermos de Parkinson que lo necesitan, como es bien sabido.

Es este silencio entre la aparición -muy discreta- de la noticia tan esperada por la Comunidad del Parkinson de la bahía de Cádiz, por fin se iniciarán las obras del nuevo Centro, y el día de hoy, domingo 23 de febrero (la gente no respeta que estamos en carnaval) algo se ha debido ir moviendo, resanando, soldando, reconstruyendo… Porque será incomprensible que la Junta de Andalucía no acuda en ayuda de personas como Lola Garzón, alma de una institución tan importante para San Fernando y los enfermos de Parkinson. Y de esos enfermos, naturalmente. O sea, que le será muy difícil de explicar a los hombres y mujeres del Partido Popular de San Fernando y la provincia, que han ido todos a conocer in situ la situación del actual centro de día y lo que allí dentro se trabaja y en las condiciones en las que se trabaja que ahora que pueden no haga lo conveniente para que resulte lo necesario.

Otra última noticia de la Ciudad Amable es la designación de Emilio Hurtado como nuevo presidente de la Fundación UPACE, que sustituye a Francisco Durán. Conozco a Emilio Hurtado desde hace, no sé, toda la vida. Es una persona seria y muy trabajadora, muy generosa. Conoce muy bien la ciudad y el mundo de la Parálisis Cerebral, amén de todo el problema de la educación especial, pues es un gran profesional en esta rama de la pedagogía. Hará un magnífico trabajo, contribuirá aumentar la "amabilidad" de la Isla. Seguro que acudirá en apoyo de la directora del centro de Parkinson, que tanto necesita de todas las ayudas.