Últimas balas

A perro flaco todo son pulgas. El refranero popular no podría definir mejor la situación del Cádiz C.F. en el antiguo Carranza, don la maldición del Nuevo Mirandilla se empeña en que los amarillos no conozcan la victoria en casa tras el cambio de nombre del estadio. El empate en la ultima jugada del partido fue un auténtico jarro de agua fría para el Cádiz, que ya se veía con los tres puntos en el bolsillo. Y para acabar de rematar la faena de la jornada va el Getafe y golea al Granada y deja la salvación a cinco puntos.

Los más pesimistas se pueden ir poniendo en cola para tirarse por los bloques del Campo del Sur pero, para los que todavía confiamos en los famosos milagros del Cádiz, se sacan consecuencias muy positivas del partido ante el Español. En primer lugar (y más allá de si la plantilla es buena o mala) ha quedado claro que con estos mismos jugadores se podía jugar a otra cosa. Se le podía dar al juego algo más de mordiente ofensiva, buscar más la portería rival. Había vida más allá del cerrojazo y esperar un gol como fuera que tan buenos resultados nos dio en el pasado pero que nos estaba condenando a muerte en esta temporada. Yo sinceramente prefiero caer así que encomendándolo todo al famoso catenaccio.

Con una segunda parte como la del lunes, con entrega, con búsqueda de ocasiones, con fe y con garra, si hay que caer se caer y despedimos al equipo aplaudiéndole. No me cabe ninguna duda de que jugando así llegarán victorias, seguro. El problema, es que, como el del chiste, le pedimos a Dios que nos de paciencia, pero que nos la de ya. Falta por ver si es que de verdad ya se está notando la mano de Sergio González o ha sido flor de un día. Yo me inclino por lo primero y espero que hoy nos traigamos los tres puntos de Valencia. Y no es una esperanza, es una necesidad. No ganar sería una debacle, pese a todo lo que queda. El partido ante el Levante es el de la última posibilidad de resurrección. Si no se gana y Mallorca o Getafe suman tres puntos más, la salvación se nos va a poner a 8 puntos, y el goal average no nos favorece ni con el Cádiz B. Partido a vida o muerte, sin duda alguna. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes desde el minuto uno buscando la victoria ante un equipo que solo ha ganado un partido en lo que va de liga, que como nos de por ser su segunda víctima, apaga y vámonos.

Y por más que haya quien apueste porque lo importante es la liga, la copa no está para tirarla. Es un torneo muy bonito, que premia al que tiene fe y cree en él. Lo del Valencia será complicado, sí, pero a partido único no hay imposibles. Lo siguiente son semifinales, y eso son palabras mayores. La ultima vez que llegamos a cuartos, con el Cádiz en Primera, fue en la 2005-2006, donde tiramos la copa frente a un Español al que le ganamos los dos partidos en liga, con el argumento de que lo importante era salvarse. Acabamos bajando. Lo más importante en el fútbol es la ilusión. Los partidos se pueden perder. La ilusión, nunca. Vamos a soñar.