Celebramos hoy el Día Mundial del Turismo y aprovecho la efeméride para hacer una reflexión sobre el sector en El Puerto, que no pasa por sus mejores momentos.

Este jueves se presentaba en el Castillo de San Marcos el Plan Estratégico de Turismo, un documento muy esperado desde hace años pero que como cualquier plan, no servirá de nada si no se ponen en marcha sus directrices, algo para lo que hacen falta recursos y sobre todo voluntad.

Tras asistir a la presentación pública del documento elaborado por la consultora Álgida se me quedó la misma sensación que cuando ya se presentó, en 2014, el Plan Director de El Puerto, un documento en el que se invirtieron muchos esfuerzos pero del que a día de hoy nadie parece acordarse.

Escuchando, como digo, las directrices de este Plan estratégico, llegué a la conclusión de que para fomentar el turismo en El Puerto lo único que hace falta -o al menos lo principal- es mejorar la ciudad. Si El Puerto está limpio, si el centro no se cae a pedazos con cientos de fincas sin rehabilitar, si no hay tres o cuatro escaparates cerrados en el centro por cada comercio abierto, si la hostelería atiende al cliente con amabilidad y profesionalidad... ¿quién no va a querer venir a El Puerto de vacaciones o de visita?

Cae por su propio peso que la mejora de la calidad de vida en El Puerto redundará en la llegada de visitantes, que no solo vendrán una vez sino que repetirán. Si logramos hacer de El Puerto una ciudad atractiva para los residentes, sin duda los visitantes llegarán prácticamente solos. Recursos naturales y atractivos no nos faltan, pero para ser un destino turístico potente primero nos lo tenemos que creer. En esta batalla Turismo somos todos, desde el propio sector, que me consta que ya hace esfuerzos por mantener el listón ante las numerosas dificultades, hasta los ciudadanos, que a veces somos los primeros en echar por tierra nuestro potencial.

Como he dicho ya otras veces la teoría la sabemos todos, pero fallamos en la práctica. Contribuyamos todos a hacer de El Puerto una ciudad cómoda, limpia, amable, y seguro que los visitantes nos envidiarán por poder vivir aquí todo el año.