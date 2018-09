Corren nuevos tiempos en el mundo de la promoción turística y de cualquier tipo de producto, bienes o servicios. Actualmente, la palabra clave es posicionamiento; es decir conseguir una buena puntuación en el ranking virtual, para no quedar excluido en las búsquedas de internet y ser conocido y valorado en las redes sociales. Es la era del turismo 3.0, cuyo objetivo es conseguir una buena marca en el mundo telemático mediante una buena valoración en las redes sociales y en las búsquedas que se hagan por internet. Ya no es suficiente con el boca a boca: ahora es necesario conseguir impacto digital, cuanto más mejor, algo que se consigue con nuevas estrategias. Algunas ciudades no necesitan esa imagen de marca, porque tienen un atractivo tan poderoso que son conocidas urbi et orbe, sin necesidad de mayor promoción en las redes. Otras ciudades, como El Puerto, tienen atractivos turísticos menos conocidos o menos evidentes a simple vista, y requieren de un esfuerzo extra para no quedarse atrás en esa carrera por lograr un buen posicionamiento digital. Así lo ha entendido el Ayuntamiento, que ha dedicado el Día Mundial del Turismo este año a la promoción turística de El Puerto a través de las redes sociales y a la transformación digital . Ayer, la concejalía de Turismo, dirigida por David de la Encina, presentó una plataforma en la web en la que, con un sólo clic, se despliega en la pantalla del smartphone o del ordenador toda la oferta turística de la ciudad:monumentos, horarios, establecimientos de hostelería, comercios y hoteles, entre otros. Hoy se presentará una ruta de lugares con encanto para que los más jóvenes puedan hacer imágenes fotográficas y subirlas a las redes. Y lo que también es importante: habrá un encuentro de blogueros especializados en el sector, prescriptores de opinión con miles de seguidores, que analizan los lugares que visitan, los valoran y publican sus impresiones. Con estas acciones, la concejalía de Turismo busca animar a la gente para que acuda y descubra El Puerto. Aunque esto debe ir acompañado del compromiso de todos los sectores (públicos y privados) para trabajar de manera conjunta en mejorar la ciudad y hacerla más atractiva, no sólo de manera puntual, sino como destino que resulte agradable para las personas que nos visitan y busquen quedarse a vivir de manera permanente.