Hace unas semanas me entrevistó un técnico de Turismo para conocer mi opinión acerca de la relación entre éste y El Puerto. Para mi sorpresa yo estaba en un listado de personas a las que debía visitar, honor que más que a mis años de experiencia en el sector, creo que le debo a esta columna y sobre todo, a mi acidez al enjuiciar la gestión en lo que a turismo se refiere, la misma por la que algunos que me querían ya no me quieren y viceversa. Sea por lo que sea, agradezco que alguien haya pensado que mi opinión puede servir de algo, si fuera por eso.

Celebro que nos hayamos dado cuenta de lo evidente, de que el turismo es la única herramienta que nos va a permitir sacudirnos y crecer en la misma dirección en la que ya lo hicimos en su momento y no me acuerdo con quien. Aparte políticos y funcionarios que se empeñan en paralizar los movimientos hacia adelante, mi esperanza sigue intacta mientras haya empresarios y gestores que siguen apostando y desarrollando sus proyectos aquí, en algunos casos gente muy joven para más regocijo. Algunos de ellos se dieron cita hace poco en la jornada organizada por la Asociación de Empresas Turísticas de Cadiz (AETC) en el Castillo de San Marcos, por cierto uno de los mayores atractivos turísticos de esta ciudad, ejemplo de gestión de un monumento histórico en la modernidad.

Lo primero que le dije a esa persona es que si soy crítica es porque sé que sí se puede, yo he conocido una ciudad a la que todos querían venir y en la que muchos querían invertir, y también sé que hoy sigue habiendo gente que continúa pagando un pastizal por venir de vacaciones, pero ojo, que un par de temporales más y cancelan el viaje. Si algo quedó claro en esa jornada es la amplia variedad en la oferta y de buenos profesionales que la hacen posible en nuestra provincia, algunos en el camino y otros saboreando las mieles del éxito pero todos en la pelea. Por lo que respecta al Puerto, aparte sol y playa, queda claro que podríamos trabajar sobre su atractiva oferta gastronómica, sobre el desaprovechado patrimonio natural, cultural e histórico, la náutica y también la Vela, deporte que atrae a miles de personas durante todo el año. En definitiva, sobre un montón de buenas excusas para atraer y fidelizar también al turista que se mueve por una determinada razón y en cortos espacios de tiempo pero durante todo el tiempo.