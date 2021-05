Turismo cultural

No cabe duda que de buenas intenciones está El Puerto lleno, pero cuando esos propósitos se quedan cortos, es muy fácil pasar a la desilusión más frustrante para un sector de la población tanto autóctona como visitante que no se conforma tan sólo con el turismo de sol, copas, playas y conciertos varios. Que están muy bien, pero que una vez más se queda en el tintero la pata de la cultura de la que tanto se nos llena la boca. He revisado del revés y del derecho el vídeo promocional de nuestra ciudad presentado a través del Patronato Provincial de Turismo en FITUR, esa Feria Internacional en la que se supone se han de poner en valor nuestras excelencias para atraer a los posibles turistas. Y, como digo, curiosamente de la oferta cultural se habla de soslayo, ni se ve ni se oye casi nada en los escasos ocho minutos que dura la promoción. El Puerto ha vuelto a olvidarse de la necesidad que tenemos propios y extraños de empaparnos, igual que lo hiciera el filósofo clásico Epicuro, de ese conocimiento que por sí mismo carece de sentido si no se emplea en la búsqueda de la felicidad a través de la cultura. Parece ser que ahora que los tiempos otean el fin de una pandemia se quiere prescindir del progreso y los valores que te aportan los hechos culturales en sí mismos, para potenciar el culto al cuerpo desde la óptica del sol, la playa y las copas nocturnas. No se debería utilizar la palabra cultura en vano. Estoy convencido que tenemos la mejor oferta de todas con los grandes eventos tanto musicales como deportivos que se nos avecinan. Y que tenemos igualmente el mejor campo de regatas del mundo. Pero de lo que también estoy convencido es que debemos poner en valor y promocionar allá donde vayamos, un Festival de Teatro de Comedias que precisamente este verano cumple su treinta edición, edición en la que imaginamos se estará poniendo toda la carne en el asador para conmemorar tal efeméride. Y ya que estamos, pregonar a los vientos del sur que volverán las rutas teatralizadas por las calles de El Puerto enseñando nuestra historia y nuestro patrimonio histórico a quienes nos visitan.